CARABINIERI – TRENTO * PIAZZA PORTELLA: « SPACCIO, ARRESTATO TUNISINO 43ENNE SENZA FISSA DIMORA »

09.56 - martedì 26 marzo 2024

Nuovo colpo messo a segno dalla “task force” predisposta dai Carabinieri di Trento al fine di contrastare in modo sempre più incisivo la criminalità “da strada” nelle zone più “sensibili” del Centro cittadino.

In particolare, nella serata di domenica 24 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino di 43 anni, di fatto in Italia senza fissa dimora, a seguito di un controllo mirato condotto in Piazza della Portella.

I militari, attirati dall’atteggiamento sospetto dell’uomo, hanno infatti proceduto alla sua identificazione, scoprendo – a seguito di un rapido accertamento condotto tramite la Banca dati– che nei confronti dello stesso era pendente un ordine di carcerazione per una condanna a due anni di reclusione in quanto resosi responsabile di alcuni episodi di spaccio di stupefacenti nella Provincia di Trento.

Nell’occasione i militari, dopo aver condotto una perquisizione personale sul fermato, hanno inoltre avuto modo di rinvenire circa 22 grammi di hashish che lo stesso conservava accuratamente occultati nei propri vestiti: per tale motivo il soggetto è stato quindi deferito nuovamente alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

L’arrestato è stato infine condotto presso il carcere di Spini di Gardolo dove dovrà scontare la propria pena.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.