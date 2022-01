CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ELEZIONE NUOVO CAPO DELLO STATO: NOGGLER, « I PRINCIPALI PARTITI NON SI SONO ANCORA ACCORDATI SU UN NOME »

17:19 - 24/01/2022

Il presidente Josef Noggler, che è stato inviato a Roma dal Consiglio regionale come uno dei tre delegati elettorali per eleggere il nuovo capo dello Stato, prevede di esprimere una scheda bianca oggi, il primo turno di voto. “Le elezioni sono in corso e i principali partiti non si sono ancora accordati su un nome”.

L’elezione ha luogo a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati. Secondo il regolamento, votano prima i senatori a vita, poi i senatori, i deputati e infine gli elettori delle regioni. A causa delle disposizioni per la prevenzione del contagio, ogni scrutinio richiederà più tempo del solito, e Noggler non si aspetta di poter esprimere il suo voto fino a poco prima delle otto di sera.

“Spero e credo che nei prossimi giorni si metteranno d’accordo su un nome che sia accettabile per entrambi gli schieramenti. E spero che sia qualcuno che presti attenzione alla stabilità politica e che abbia la comprensione necessaria per la nostra autonomia”.