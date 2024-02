COMITATO LAICI TRENTINI * ASSEMBLEA – NOMINE: « ALEXANDER SCHUSTER ELETTO PRESIDENTE, MICHELE ROSANELLI VICE »

17.21 - lunedì 26 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Eletto il nuovo direttivo del Comitato laici trentini. Un rilancio per tenere viva la fiamma della laicità. Socie e soci del Comitato laici trentini per i diritti civili si sono riuniti per l’assemblea elettiva il 15 febbraio 2024. È stata l’occasione per riprendere i fili di un’attività associativa che ha molto sofferto per la stasi determinata dalla pandemia. La folta partecipazione ha evidenziato, tuttavia, una volontà chiara: quella di proseguire con la storia del Comitato. A quasi sedici anni dalla sua costituzione il 31 marzo 2008 sulla scia dell’impegno referendario del 2007 per affermare la laicità del sistema scolastico trentino, si procederà nei prossimi mesi sostanzialmente ad una rifondazione. Ciò è imposto dall’esigenza di adeguare lo statuto alle nuove norme del terzo settore, ma anche dall’intenzione di riflettere sulla denominazione del Comitato stesso. Soprattutto, occorre ripartire perché manca una voce laica unitaria nel contesto trentino e i tempi non sono certo tali da ritenere che questa non serva più. Anzi, i dogmatismi di ogni genere, la carenza di confronto e l’intolleranza per le idee altrui mostrano che la missione del Comitato è quantomai attuale.

L’Assemblea ha così eletto il presidente nella persona di Alexander Schuster, avvocato trentino noto per il suo impegno nell’ambito dei diritti civili, nonché i cinque componenti del nuovo consiglio direttivo. Questo, alla riunione del 21 febbraio, ha nominato vicepresidente Michele Rosanelli, studente a Trento in giurisprudenza, segretario Giorgio Narcisi, esperto di sviluppo organizzativo e formazione, e tesoriere Alessandro Giacomini, già componente del direttivo durante i primi anni. Completano il direttivo le socie Lucia Martinelli, ricercatrice del Muse, e Fabrizia Bort, già presidente del Comitato l’anno della fondazione.

Il nuovo direttivo ha ringraziato il direttivo uscente, rappresentato dal presidente f.f. Tommaso Ulivieri, per l’attività portata comunque avanti in questi anni difficili, guidati dalla presidente Claudia Merighi.

«Nell’assemblea sono emerse molte idee – dice Alexander Schuster – anche rispetto a modalità nuove e canali innovativi per sostenere la cultura laica in Trentino. Punteremo grazie al supporto di tutte e tutti i soci a messaggi capaci di coinvolgere le diverse generazioni. I prossimi mesi sono di consolidamento e di riorganizzazione della base sociale, ma già contiamo di realizzare le prime iniziative per l’avvio dell’estate. Confidiamo di riproporre il Premio dedicato alla nostra compianta socia Margherita Hack, così come di rafforzare i rapporti con associazioni ed enti che difendono i diritti civili e la laicità: dalla scuola alla dignità nel fine vita, dai diritti delle persone LGBTI al tema sempre importante dell’8 per mille.