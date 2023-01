15.16 - sabato 7 gennaio 2023

Tutto pronto per domenica mattina dagli studi RAI di Saxa Rubra, Roma, per la puntata di “Mi Manda Rai Tre” sugli orsi in Trentino. Con il grande giornalista e conduttore Federico Ruffo ci sarò anch’io… ci potete seguire domenica mattina alle ore 9 su RAI3.