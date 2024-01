COMITATO INSIEME PER ANDREA PAPI * “GRANDI CARNIVORI“: « MICHELE CORTI NON PARTECIPERÀ AL CONVEGNO, CI DISSOCIAMO DALLE AFFERMAZIONI ESPRESSE DAL PROFESSORE SUI SOCIAL »

11.36 - mercoledì 10 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il professor Corti non parteciperà al convegno sui grandi carnivori. Il comitato si dissocia dalle affermazioni del professore. Il Comitato Insieme per Andrea Papi comunica che il professor Michele Corti non parteciperà al convegno “Grandi carnivori: un problema per il futuro della vita sulle Alpi” promosso per sabato 13 gennaio 2024 al teatro comunale di Dimaro Folgarida. Il Comitato inoltre disconosce e si dissocia completamente dalle inaccettabili e controverse affermazioni espresse sui social dal professore. Il Comitato ribadisce la propria indipendenza da partiti e movimenti politici qualsiasi essi siano ed è impegnato a perseguire esclusivamente gli scopi che si è prefissato.

*

Il Presidente del Comitato Insieme per Andrea Papi

Pierantonio Cristoforetti