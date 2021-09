CIRCOLO VELA TORBOLE (TN) * SPORT: « CON LA SUA SQUADRA ILCA/EX LASER PRONTI AD AFFRONTARE IL CAMPIONATO ITALIANO FIV UNDER 19 DI CAGLIARI »

Il Circolo Vela Torbole e i suoi podi europei e mondiali della squadra Ilca, pronto per i tricolori giovanili e assoluti.

Il Circolo Vela Torbole con la sua squadra Ilca/ex Laser è pronto per affrontare il Campionato Italiano FIV under 19 di Cagliari, uno degli ultimi più importanti appuntamenti di una stagione a dir poco eccezionale. Risultati raggiunti grazie alle capacità degli atleti e delle atlete, che hanno seguito con impegno gli allenamenti, unite alle capacità e al carisma del coach Fabrizio Lazzerini, che riesce a tenere la squadra concentrata e attiva e alle capacità organizzative del Circolo Vela Torbole, che dà la possibilità di realizzare tutti i progetti e obiettivi della squadra stessa. Rispondere alle esigenze del coach e degli atleti è un impegno che il Circolo cerca di rispettare e l’insieme di tutti questi elementi, professionalità, disponibilità sta portando risultati agonistici sempre più prestigiosi.

La stagione, culminata con la conquista di titoli e podi iridati nelle ultime settimane, ha inanellato tantissime vittorie e podi che riassumiamo qui di seguito: dai continui podi all’Italia Cup, proseguiti poi con il bronzo europeo Ilca 6 Under 21 di Alessia Palanti e la vittoria della stessa Alessia all’europeo under 19. E’ stata poi l’ondata mondiale a portare il bronzo di Sara Savelli al mondiale Ilca 6 Under 19 di Arco, il bronzo Ilca 4 di Gaia Bolzonella in Irlanda, lo spettacolare oro di Giorgia della Valle e l’altrettanto eccezionale argento di Matteo Paulon al Mondiale rispettivamente Ilca 6 e 7 under 21, senza dimenticare tutti gli altri della squadra che a rotazione hanno comunque conquistato posizioni di tutto rispetto, rimanendo sempre nella top 10 in tutti gli eventi, nazionali o europei-mondiali che fossero.

Un lavoro che sicuramente viene da lontano e che premia l’impegno di tutte le parti coinvolte in questo progetto sportivo, che si presenta in questo finale di stagione coinvolto nella disputa degli italiani giovanili e assoluti (in programma sul Garda Trentino dal 23 al 26 settembre). In questi giorni a Cagliari ci saranno Gaia Bolzonella, Carlotta Rizzardi, Rayenne El Haddadi e Peter Stimpfl, ancora una volta sulla linea di partenza per dare il meglio di sè, sapendo di rappresentare non solo se stessi, ma tutto il Circolo Vela Torbole, che investe e sempre investirà sui giovani.