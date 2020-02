CONFCOMMERCIO TRENTINO * CORONAVIRUS: « DOPO LA SALUTE, ATTENZIONE ANCHE AL SISTEMA ECONOMICO »

Non siano tralasciate le imprese: è questo l’appello di Confcommercio Trentino alla Provincia Autonoma di Trento, affinché si faccia portatrice – dopo le necessarie e doverose misure in campo sanitario e civile – anche degli interessi dei comparti economici che in queste ore stanno vivendo una situazione molto delicata.

La Giunta provinciale, su indicazione delle categorie economiche, ha opportunamente convocato una prima riunione per affrontare la questione coronavirus in Trentino. Se non vi è dubbio che la prima preoccupazione è quella di garantire la sicurezza alla popolazione e di organizzare in maniera efficiente protezione civile e sistema sanitario, è altresì importante considerare l’impatto che questa situazione produce sull’economia anche provinciale.

Confcommercio Trentino si è attiva da subito per fornire informazioni corrette e puntuali ai propri associati e per sollecitare un intervento ufficiale che faccia chiarezza sull’effettiva situazione in provincia di Trento: ad oggi non sono presenti soggetti affetti da coronavirus sul territorio provinciale e sono state attuate solo misure a puro scopo preventivo.

La richiesta di Confcommercio Trentino – già presente attivamente sui tavoli di lavoro organizzati per l’emergenza coronavirus – è quella di considerare anche eventuali interventi a sostegno delle imprese (moratoria sui mutui, cassa integrazione, slittamento del pagamento dei tributi, ecc.) affinché il sistema economico possa affrontare questo periodo di forte apprensione e le sue impredicibili evoluzioni.

Confcommercio Trentino ha attivato i propri uffici per seguire da vicino le esigenze delle imprese e le conseguenze che su di esse producono gli interventi provinciali e nazionali.

Di seguito i recapiti ai quali le imprese possono rivolgersi.

*

Segreteria Presidenza e Direzione

emergenza@unione.tn.it

tel. 0461/880313

Associazioni di categoria

info@unione.tn.it

tel. 0461/880111

Ufficio legislativo

legislativo@unione.tn.it

Mila Bertoldi – tel. 0461880326

Alberto Pontalti – tel. 0461880325

Ferruccio Veneri – tel. 0461880324

Ufficio relazioni sindacali e lavoro

lavoro@unione.tn.it

Giannina Montaruli – tel. 0461880349