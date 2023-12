COMITATO “HORAT ET LABORA” * DIBATTITO PUBBLICO “PROVINCIA TRENTO – QUALE IDENTITÀ?”: SALSA, « LA GLOBALIZZAZIONE PUÒ PORTARE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SPECIFICITÀ »

12.33 - domenica 3 dicembre 2023

Sabato 2 dicembre alle 16.00, nella Sala di Rappresentanza della Regione Autonoma Trentino Alto Adige a Trento in piazza Dante abbiamo partecipato alla conferenza del professor Annibale Salsa (docente di Antropologia), intitolata «Provincia di Trento: quale identità?»..

L’incontro è stato organizzato da “Risveglio tirolese”, associazione di «Pensiero e azione identitaria, regionalista euro regionalista per la rinascita del Trentino/Tirolo meridionale».

L’illustrazione del professor Salsa -chiara ed articolata- ha affrontando il tema dell’identità alpina in un appassionante viaggio storico e culturale nel mondo locale. Ha portato a scoprire come ogni paesaggio sia il frutto dell’interazione di natura, cultura, economia e storia e che il paesaggio rappresenta uno spazio di vita in cui riconoscersi, un antidoto allo spopolamento della montagna.

Salsa ha ricordato che la crisi dell’identità alpina è dovuta principalmente alla nascita degli stati nazionali e la trasformazione dei confini in frontiere, con il prevalere degli stili di vita urbani. Le domande poste dal pubblico al relatore, con il suo punto di vista e qualificato contributo, ha dato alla platea un cauto ottimismo per il futuro della nostra autonomia.

Concludendo con i rischi da evitare per lo spopolamento delle montagne:

a) La globalizzazione spinta può portare all’annullamento dell’identità;

b) Il localismo spinto può condurre al ridicolo (recupero delle tradizioni in forme esteriori folcloristiche)

Quindi la soluzione possibile sarà la capacità di coniugare il locale con il globale.

Proprio sulle ultime riflessioni raccogliamo l’invito rivolto a tutta la la platea presente in sala e tutta la popolazione Trentina di non far prevalere le divisioni e di sostenere sempre di più la tesi che l’identità della Provincia Autonoma di Trento va difesa, perché è un bene da coltivare per tutta la comunità trentina.

Comitato “Horat et Labora”