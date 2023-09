ASSOCIAZIONE ALZHEIMER TRENTO * CONVEGNO “LA DEMENZA RICONSIDERATA” (21/9): DORI, « I NON FACILI PERCORSI DI CURA A CARICO DEL CAREGIVER »

Nell’incontro di oggi sono stati illustrati i contenuti del convegno promosso dall’Associazione Alzheimer Trento dal titolo “La demenza riconsiderata” per il giorno 21 settembre (giornata mondiale Alzheimer) presso la sala Vigilianum (vedi locandina allegata).

*

Il 21/9 sarà anche l’occasione per parlare della demenza Alzheimer e dei suoi non facili percorsi di cura a carico del caregiver, dei dati di incidenza in Trentino e delle iniziative programmate dalla nostra Associazione.