provincia autonoma trento * Nuove tariffe trasporto scolastico: « dal 12/8 l’emissione degli abbonamenti, Il servizio disponibile presso le Casse rurali trentine » (tabelle allegate)

Il servizio è disponibile presso le Casse rurali trentine. Nuove tariffe di trasporto scolastico: dal 12 agosto l’emissione degli abbonamenti.

Con un provvedimento approvato la scorsa settimana la Giunta provinciale ha ridotto le tariffe per il trasporto scolastico di alunni e studenti, dalla scuola materna alle scuole secondarie di secondo grado, estendendo a tutte le famiglie il beneficio della riduzione del 50 % della tariffa precedentemente vigente, calcolata in base all’Icef. Speciali benefici sono, inoltre, destinati alle famiglie che risiedono in Comuni di montagna sopra i 500 metri slm. È stata anche prevista la riduzione della tariffa per il trasporto mensa/palestra da 30 a 20 euro.

Per la presentazione della dichiarazione Icef alle nuove tariffe (con possibili riduzioni sino a 31 euro), gli sportelli CAF e gli sportelli periferici PAT sono attivi dal 5 agosto; gli abbonamenti saranno emettibili presso le Casse rurali dal 12 agosto 2019.

Nel caso in cui la famiglia avesse già pagato e ritirato un abbonamento alla previgente tariffa massima, sarà contattata direttamente dal Servizio trasporti pubblici per il rimborso.

Se la famiglia ha già presentato la Domanda Unica entro il 2 agosto ed è in possesso del calcolo Icef alle previgenti tariffe, è possibile scaricare direttamente dal portale servizi on line (https://www.servizionline.provincia.tn.it – Sezione ICEF e INDICATORI ECONOMICI – Domanda Unica 2019 – Visualizza l’esito) il modulo per avere il calcolo aggiornato alle nuove tariffe, oppure recarsi nuovamente ai CAF o agli sportelli periferici della Provincia e richiedere lo stesso modulo aggiornato.

In allegato il dettaglio delle nuove tariffe e una tabella con i casi di gratuità per gli alunni delle scuole primarie.