LEGA TRENTINO * ENERGIA RINNOVABILE: CATTOI, « IMPEGNIAMO I SINDACI DEI COMUNI AD INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL’AUTOCONSUMO COLLETTIVO »

“La Lega che impegna i Sindaci dei Comuni Trentini ad interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili”.

In qualità di Referente degli Enti Locali per la Lega Trentino ho proposto agli amministratori Lega, su indicazione del capo dipartimento energia del gruppo Lega, Senatore Paolo Arrigoni, una mozione inerente gli “interventi per la promozione e sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili” al fine di impegnare i Sindaci a promuovere la realizzazione delle comunità energetiche, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati oltre ad agevolare l’utilizzo di coperture di edifici pubblici e di terreni non agricoli per installare impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo.

La nostra mozione vuole altresì favorire l’istituzione di un tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto ed ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, favorire la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini oltre ad adottare protocolli d’intesa tra Comuni limitrofi.

Le tematiche ambientali e soprattutto l’esigenza di volgere sempre più alla realizzazione di “autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili” oltre a promuoverne la loro associazione costituendo comunità energetiche rinnovabili a fronte anche della norma regolamentare inserita con l’articolo 42 bis del Milleproroghe, atta a disciplinare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attivabile all’interno dello stesso edificio e condominio oltre alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti territoriali ed autorità locali comprese le amministrazioni comunali deve essere il giusto stimolo per portare avanti azioni concrete che favoriscano un approccio più attento alla tutela ambientale.

La Provincia di Trento con la giunta Fugatti ha giocato un ruolo attivo in questo cogliendo fin da subito questa grande occasione infatti fin dall’anno scorso assieme ad ITEA ha portato avanti un importante progetto di riqualificazione energetica delle case popolari Trentine che segue proprio la direzione indicata nella nostra proposta di mozione. Anche il comune di Avio su stimolo del Presidente Margoni (consigliere Lega Avio) mesi fa ha attivato un tavolo di confronto aperto a tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza di Avio al quale ho partecipato molto volentieri proprio sul tema delle comunità energetiche rinnovabili.

La Lega sui temi ambientali è sempre stata attenta ed ha sempre avuto una particolare sensibilità cercando di affrontare le diverse questioni con pragmatismo e buonsenso senza un approccio ideologico spinto ma piuttosto con il buonsenso che cerca di coniugare le tematiche ambientali alle esigenze economiche e lavorative. Non bisogna infatti dover scegliere tra tutela ambientale e tutela economica, ma bisogna trovare la giusta formula che porta alla salvaguardia ambientale ed alla creazione di nuova occupazione (salvaguardando posti di lavoro ed attività economiche). La mozione che verrà proposta dalla Lega nelle realtà comunali Trentine segue proprio questo spirito d’iniziativa atto a stimolare gli enti Comunali ad essere parte attiva in questa evoluzione culturale ed ambientale.

*

Onorevole Vanessa Cattoi

Referente Enti Locali per Lega Trentino