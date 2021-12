AVV. CLAUDIA ECCHER * RTTR – SINDACATO GIORNALISTI TN-AA: « LA MIA ASSISTITA DIRETTRICE TERRANEO NON HA AVUTO ALCUN RUOLO CIRCA LA DISDETTA DELL’INCONTRO PROPOSTO DAL SINDACATO »

18:33 - 14/12/2021

In nome e per conto della giornalista Signora Marika Terraneo, Direttrice responsabile delle testate di RTTR la televisione, ed RTT la radio, il sottoscritto difensore, avv. Claudia Eccher, comunica che la propria assistita non ha mai avuto alcun ruolo quanto alla asserita richiesta e comunicazione di disdetta dell’incontro proposto dal sindacato con gli editori OP.IM. srl e Media srl, originariamente fissato per il 15 p.v..

La richiesta di differimento è stata inviata dagli editori, per ragioni di natura personale, nel mentre la Direttrice era impegnata nella registrazione del

programma televisivo presso la sede di RTTR “Via Zanella 1”.

La presa di conoscenza del differimento, per la Direttrice, è avvenuto solo a registrazione conclusa e successivamente alla divulgazione del comunicato inviato dal giornalista Rocco Cerone, a nome del Consiglio Direttivo del Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige FNSI.

La Direttrice, oltre a quanto sopra, nega di aver mai avviato trattative private con alcuno dei colleghi rimanendo sempre disponibile a qualsivoglia contatto, confronto ed incontro con i sindacati.

La stessa respinge, sin da ora, e fermamente, ogni accusa, che anche velatamente fosse alla stessa riferibile, nel rispetto del proprio ruolo che svolge da anni con indiscussa e seria professionalità.

La difesa si riserva ogni e più opportuna valutazione nel merito della ricostruzione dei fatti, del tutto artefatta, e delle accuse rivolte alla propria assistita.

*

Avv. Claudia Eccher

Trento