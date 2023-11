” RISVEGLIO TIROLESE ” * DIBATTITO PUBBLICO: « ” PROVINCIA DI TRENTO, QUALE IDENTITÀ?”, CONFERENZA CON ANNIBALE SALSA » (2/12 ORE 16.00 – SALA REGIONE)

19.20 - sabato 25 novembre 2023

Conferenza del professor Annibale Salsa, sul tema dell’identità del territorio della Provincia di Trento e relativi abitanti. L’incontro pubblico è organizzato dall’associazione “Risveglio tirolese” e si terrà

SABATO 2 DICEMBRE, ALLE 16.00, PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE,

a Trento in piazza Dante 1.

Riteniamo che il tema proposto, di per sé importante in qualsiasi contesto spazio-temporale, sia per questa terra strategico, soprattutto in questi tempi, caratterizzati da grande incertezza degli scenari e delle aspettative per il futuro.

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare alla conferenza, anche con interventi e domande al professor Salsa, che sarà ben lieto di esporre il suo punto di vista e dare il suo qualificato contributo.

Per Risveglio Tirolese

Paolo Monti – Portavoce