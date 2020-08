SEN. URSO * ELEZIONI TRENTO: “ SE FRATELLI D’ITALIA CRESCE FA BENE A TUTTI, GIOVANI IN PRIMA LINEA NEL PROGETTO DI GIORGIA MELONI “

Trento: Urso (FdI) se Fratelli d’Italia cresce fa bene a tutti, giovani in prima linea nel progetto di Giorgia Meloni.

“Non è il momento delle polemiche, ma di guardare con fiducia avanti, per costruire insieme il futuro di Trento, rafforzare il centrodestra, aggregare e rappresentare al meglio società civile e produttiva, forze civiche e autonomiste nel grande progetto di Giorgia Meloni, in cui i giovani appunto non sono strumento ma il futuro della Nazione su cui scommettere.

La forte crescita di Fratelli d’Italia con nuove e significative energie fa bene a tutta la coalizione nel creare una alternativa concreta al malgoverno delle sinistre. Benvenuti a tutti coloro, giovani o anziani, vogliano con noi rilanciare Trento e la nostra amata Italia. Domani sarà appunto Fabio Roscani, nostro leader giovanile, ad accogliere in Fratelli d’Italia chi può ben rappresentare le battaglie dei giovani del centrodestra per la nuova Trento, quindi per la nuova Italia”: è quanto ha dichiarato il sen. Adolfo Urso, commissario provinciale di Fratelli d’Italia in merito alla conferenza stampa di domani mattina in cui saranno annunciate le adesione di “tanti giovani militanti di centrodestra impegnati da sempre in prima linea per costruire l’alternativa alle sinistre che oggi, certamente, si può fare meglio proprio perché Fratelli d’Italia cresce ed aggrega”.

*

Sen. Adolfo Urso

Fratelli d’Italia