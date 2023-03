CNA TN-AA * ROMA – INCONTRO CON MINISTRO URSO: CORRARATI, « RICONOSCIUTO IL VALORE DELLE PMI, CHIESTO UN QUADRO NORMATIVO CHE TUTELI QUESTE REALTÀ »

13.33 - mercoledì 1 marzo 2023

Il valore delle pmi al centro dell’agenda economica nazionale. Anche il presidente di CNA Trentino Alto Adige presente a Roma all’incontro con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Corrarati: “Riconosciuto il valore delle piccole e medie imprese. Abbiamo chiesto un quadro normativo che tuteli queste realtà imprenditoriali e una riorganizzazione degli incentivi”

Il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati ha incontrato oggi (mercoledì 1° marzo) a Roma presso la sede nazionale di CNA il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Sul tavolo i temi “caldi” per il mondo economico, a partire dal quello degli incentivi, una giungla di 2000 misure che deve essere rivista, e della non più rinviabile transizione ecologica, che deve fare i conti con lo stop ai bonus edilizi. Si è parlato anche di automotive e del ruolo dell’Italia nel settore, in relazione alle ultime direttive europee. Una in particolare la richiesta al ministro da parte dei massimi vertici nazionali della Confederazione: la necessità di un quadro legislativo nazionale che deve essere più a misura di pmi.

Nel suo discorso il ministro Urso ha confermato il ruolo decisivo delle piccole e medie imprese nell’aiutare il Paese ad affrontare la crisi pandemica prima e quella legata al costo delle materie prime dopo. “Le pmi sono la maggioranza delle aziende italiane e sono la vera colonna portante dell’economia nazionale – commenta il presidente Corrarati –. La richiesta di CNA è quella che le leggi future siano a misura di queste piccole imprese e non, come spesso accaduto in passato, costruite pensando solo alle grandi realtà”. Una richiesta appoggiata dal ministro che ha parlato delle pmi come un patrimonio da tutelare e un modello da seguire. Tra le proposte avanzate quella di estendere il concetto di IGP oggi presente per i prodotti alimentari ai prodotti manifatturieri artigianali a tutela della filiera corta e dei territori dove si vive di artigianato locale. L’incontro si è concluso con l’impegno di mettere al centro dell’agenda economica del Paese il valore delle pmi e della loro presenza nei singoli territori.