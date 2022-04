SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * BLEGGIO – RICERCHE SCOMPARSO: « PROSEGUITE ANCHE OGGI SENZA ESITO LE OPERAZIONI PER TROVARE VIVO SILVANO FEDEL »

20.18 - lunedì 04 aprile 2022

Aggiornamento sulle ricerche di Silvano Fedel nel Bleggio superiore

Le ricerche di Silvano Fedel, scomparso da venerdì sui monti del Bleggio Superiore, sono continuate per tutta la giornata senza dare alcun esito.

Le operazioni di ricerca si sono concentrare nelle stesse zone degli scorsi giorni (cima Sèra, malga Stabio, passo Durone, monte San Martino, monte Cogorna, Val Marcia, malga Nardis) e si sono estese al monte Misone. I soccorritori stanno scandagliando un’area molto vasta che va dal monte San Martino al passo del Ballino.

Oggi hanno preso parte alle ricerche un totale di circa 90 persone tra operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino delle Stazioni Giudicarie Esteriori, Val Rendena Busa di Tione, San Lorenzo in Banale, Valle del Chiese, Pinzolo e Molveno; squadre dei Vigili del fuoco volontari del Bleggio superiore; i Vigili del Fuoco permanenti con i droni; la Guardia di finanza con i droni; unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, del Centro addestramento alpino di Moena della Polizia di Stato e della Croce Rossa; due cani molecolari della Scuola Provinciale Cani da ricerca e catastrofe: in un’area di ricerca così vasta, il loro ruolo è molto importante per individuare le zone dove l’uomo non è passato.

Intorno alle 16.30 l’elicottero di Trentino Emergenza ha effettuato un sorvolo, volando in quota per circa due ore per provare a individuare dall’alto delle tracce.

Le ricerche sono tuttora in corso. In serata verrà fatto un briefing per organizzare le ricerche di domani.