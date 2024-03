CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * VIABILITÀ GARDA TRENTINO: « ENDEMICI PROBLEMI DI CONGESTIONE – TRAFFICO – DIFFICOLTÀ ACCESSO »

13.04 - giovedì 14 marzo 2024

Ieri sera presso la Sala della Rocca si è svolta l’assemblea pubblica organizzata dal Comitato Mobilità Sostenibile Trentino Cmst “ing. Alberto Baccega”. Ottima partecipazione dei cittadini e delle cittadine e ottimo dibattito sui temi della Mobilità. Non vi è stata la partecipazione dei sindaci che erano stati invitati, tranne il Sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi.

Sono state illustrate da Giovanni Rullo alcune proposte di breve periodo per risolvere gli endemici problemi di congestione del traffico e le difficoltà di accesso al territorio. Si è proposto di potenziare i parcheggi di attestamento ed installare dei portali di accesso a delle macro Zone a Traffico Limitato (Ztl) cittadine per il controllo e la limitazione dell’ingresso delle auto private dei soli non residenti (turisti di giornata e visitatori).

L’attivazione dei varchi di accesso dovrà avvenire raggiunto il carico massimo di veicoli circolanti in Alto Garda che dovrà essere stabilito attraverso uno studio tecnico da affidare e da commissionare a professionisti. Le altre azioni di breve periodo da intraprendere dovranno essere la riorganizzazione del trasporto pubblico locale potenziando l’esperienza Bus&Go e l’efficientamento del trasporto extraurbano per integrarlo meglio con gli orari dei treni su Rovereto e Mori.

L’ing. Ezio Viglietti, ha denunciato i ritardi e la scarsa sensibilità della Provincia Autonoma di Trento nella Pianificazione, Progettazione e Partecipazione nelle opere pubbliche e servizi per la mobilità sostenibile. La mancanza del Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile e del Piano Stralcio dell’Alto Garda e Ledro e Vallagarina non consentono di avere una visione strategica per lo sviluppo ambientale, sociale ed economico dei territori.

Il nuovo collegamento ferroviario Trento – Rovereto – Lago di Garda è strategico per migliorare l’accessibilità nel territorio. È stato proposto di istituire un fondo provinciale per la Mobilità Sostenibile, alimentato con i pedaggi autostradali e le accise sui combustibili fossili.

Anche la partecipazione non è molto applicata e si preferisce decidere nelle “segrete stanze” riservate agli “addetti ai lavori”. Talvolta i processi partecipativi vengono considerati solo formalmente e non con una vera volontà politica di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni.

Il Cmst nell’assemblea pubblica ha presentato le proposte elaborate nei gruppi di lavoro e intende svolgere la propria attività apartitica per contribuire a risolvere i problemi di mobilità e viabilità che assillano da ormai troppi anni il territorio altogardesano.

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino – “Ing. Alberto Baccega”