COMITATO ” FRANCO IANESELLI SINDACO”  *  QUESTIONARIO “UN FIUME DI IDEE” : « IN ALLEGATO PDF I RISULTATI DEL QUESTIONARIO SOTTOPOSTO ALLA CITTADINANZA »

Franco Ianeselli, candidato sindaco alle elezioni comunali per l’alleanza SìAmoTrento, ha presentato stamani alle ore 11.00 presso la sede del suo Comitato, in via Scopoli 15 a Trento, i risultati del questionario “un Fiume di idee”.

L’iniziativa è stata pensata per coinvolgere la popolazione nella definizione delle priorità del programma elettorale della coalizione e per conoscere l’opinione dei cittadini su alcuni temi rilevanti che riguardano il futuro della città.

All’incontro con la stampa erano presenti, tra gli altri, il Capolista Paolo Piccoli e il Capogruppo Patt in Consiglio provinciale Ugo Rossi.