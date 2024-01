CENTROSANTACHIARA.IT * “SANBA CARNIVAL“: « “SOPHIE – THE GIANTS“, AL TEATRO SANBÀPOLIS SI BALLA TUTTA LA NOTTE CON LA MUSICA LIVE (10/2) »

18.08 - lunedì 15 gennaio 2024

Per Carnevale al Teatro SanbàPolis di Trento si balla tutta la notte con la musica live dei SOPHIE & THE GIANTS. Una serata di Carnevale all’insegna della grande musica tra dance, pop ed elettronica, con i successi del progetto musicale guidato dalla cantante Sophie Scott. La serata sarà arricchita dai dj set in compagnia di Nicola Belli & Matteo Roma e CBRM.

In occasione del Carnevale, sabato 10 febbraio al Teatro SanbàPolis di Trento arriva il SANBA CARNIVAL, una lunga serata da vivere fino a tarda notte, all’insegna del divertimento e della grande musica internazionale.

L’evento è inserito all’interno della programmazione del SanbàClub, organizzato da Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Fiabamusic, in collaborazione con l’Opera Universitaria di Trento.

Un evento imperdibile, che vedrà come ospite d’eccezione uno dei nomi internazionali di maggior successo della nuova scena musicale: i SOPHIE & THE GIANTS. Il progetto musicale guidato dalla cantante britannica Sophie Scott sarà protagonista di un live che verrà ulteriormente arricchito dalla presenza di dj set che prima e dopo scandiranno il ritmo di una lunga notte di musica tutta da ballare, e che vedrà alternarsi in consolle Nicola Belli & Matteo Roma e CBRM.

Sophie & The Giants è un progetto musicale nato a Sheffield, che ha guadagnato popolarità nel 2020 con il successo “Hypnotized”. Il brano, scritto in collaborazione con Purple Disco Machine, ha raggiunto in breve tempo un successo straordinario in tutta Europa, trasformando Sophie in una superstar internazionale.

Una incredibile popolarità a cui hanno fatto seguito altri successi come “Right Now” e “Don’t Ask Me to Change”, hit che hanno messo in evidenza la crescita e la consapevolezza di Sophie come artista. La collaborazione con Benny Benassi & Dardust ha successivamente portato a un altro grande successo: “Golden Nights”. Nel 2022 la rinnovata collaborazione con Purple Disco Machine per “In The Dark” ha poi raggiunto le prime posizioni nelle classifiche europee, aprendo la strada alla performance nelle semifinali dell’Eurovision Song Contest.

La musica di Sophie & The Giants riflette la sua vita adolescenziale e affronta tematiche quali la crescita, l’autoesplorazione e le relazioni tossiche. Sophie, originariamente una ragazza ansiosa con problemi di autostima, ha infatti trovato nella scrittura delle canzoni la propria salvezza. Oltre alla sua carriera musicale, il suo percorso artistico riflette il coraggio di perseguire una passione nonostante le sfide. Mentre il futuro è incerto, Sophie si sente orgogliosa di aver sfidato le aspettative e guarda avanti a nuove opportunità con grande entusiasmo.

Biglietti disponibili in prevendita su www.boxol.it/centrosantachiara/it e www.ticketone.it al costo di 27 euro.

E’ prevista una tariffa ridotta a 22 euro per i primi 100 universitari che si presenteranno presso una delle biglietterie del Centro S. Chiara (Auditorium S. Chiara, Teatro Sociale o Auditorium Melotti di Rovereto) muniti di tessera universitaria UniTn.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952