PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: PANIZZA, « NON SIMPATIZZO E NON SPINGO IN NESSUNA DIREZIONE, CHE SIA DESTRA O SINISTRA »

14:46 - 15/11/2021

Gentile Direttore,

intervengo per chiarire la mia personale posizione sulla collocazione politica del PATT in vista delle prossime elezioni provinciali dell’autunno 2023, anche perché, ancora una volta, assistiamo alla vecchia abitudine di voler etichettare il nostro partito a sinistra piuttosto che a destra e, di conseguenza, di stabilire chi si schiera da una parte piuttosto che dall’altra.

Per quanto mi riguarda, ribadisco in maniera netta e chiara che il sottoscritto non simpatizza e non sta spingendo in nessuna direzione che sia di destra o di sinistra, ma, come sempre, da “autonomista”, sta lavorando per il PATT e si riconosce nella linea politica deliberata dagli organi competenti, convinto che le tifoserie personali verso una l’una o l’altra posizione danneggiano il Partito, ne indeboliscono l’autorevolezza e favoriscono pericolose divisioni che in passato hanno portato anche a spaccature.

Ricordo a tutti che il PATT è un partito autonomista che non si riconosce in una ideologia ma in un territorio, il Trentino, con la sua storia, il suo presente, il suo futuro. Mi rendo conto che il bisogno di etichettare tutto è un tratto che distingue in modo particolare l’epoca che stiamo vivendo, ma in politica le etichette o sono preconfezionate, come le ideologie, o le si sceglie volta per volta sulla base dei contenuti e dei programmi in campo.

Anche questa non è certo una novità. Da sempre il PATT ha rifiutato le ideologie proprio per la sua natura territoriale, legata agli interessi del Trentino e della sua gente.

Il PATT, dopo un lungo periodo di contatti soprattutto online, sta preparando, attraverso una serie di incontri sull’intero territorio provinciale, il proprio congresso previsto per la prossima primavera, finalizzato a rinnovare i propri vertici, ma anche a definire, con un dibattito aperto e il più possibile partecipato, la sua prospettiva politica per il 2023. In quel momento il Partito Autonomista sceglierà, con assoluto rispetto per i propri principi e programmi e con il massimo impegno per mantenersi unito e raccordato con i propri elettori.

In questi mesi abbiamo consultato i nostri iscritti, abbiamo lanciato le nostre proposte per il Trentino e la sua Autonomia, abbiamo lavorato per rafforzare l’alleanza con la SVP e la collaborazione tra le due Province autonome.

Sappiamo bene che la legge elettorale di fatto ci impone la scelta di alleanze per il 2023. Ci confronteremo con gli interlocutori politici che condividono la nostra impostazione politica, anche per capire su quali basi programmatiche intendono impegnarsi. E, come sempre, quando sarà pronto, il PATT farà le sue scelte e deciderà con chi allearsi, tenendo conto della vicinanza che i programmi di un partito, o di uno schieramento, avranno rispetto ai propri.

Per questo, come presidente del PATT oltre che fedele militante di lungo corso, rinnovo un forte appello a tutti gli aderenti, ma soprattutto ai rappresentanti istituzionali, a rispettare la natura del nostro partito e ad evitare atteggiamenti che portano il dibattito politico fuori dal percorso che gli organi hanno tracciato fin dall’ultimo congresso per arrivare a definire una linea politica che sia il più possibile condivisa da tutti e utile al Trentino e alla nostra autonomia.

La volontà di non schierarsi adesso non è infatti un atteggiamento tattico per guadagnare tempo o per nascondere le proprie reali intenzioni, ma l’unico modo che può portare il PATT ad una scelta coerente con i propri valori e con i propri programmi, mantenendo fede all’impegno di corrispondere alle attese e ai reali bisogni del Trentino e della sua gente.

*

Franco Panizza

Presidente del PATT – Partito Autonomista Trentino Tirolese