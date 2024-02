CARABINIERI – TRENTO * FLOTTA MEZZI: « CONSEGNATA IN VIA BARBACOVI LA NUOVA ALFA ROMEO TONALE, ESTREMAMENTE VERSATILE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO »

10.27 - venerdì 2 febbraio 2024

Consegnata in questi giorni al Comando di via Barbacovi la nuova Alfa Romeo Tonale, ultimo modello della casa del Biscione che farà parte a tutti gli effetti della flotta mezzi della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento, finora principalmente composta dalle sportive Alfa Romeo Giulia e Giulietta.

L’allestimento è caratterizzato, in particolar modo, da un motore elettrico che affianca il tradizionale motore a benzina, al fine di ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi durante l’accelerazione (elevata, ma solo quando serve), segno della sempre maggiore attenzione istituzionale per l’ecologia e la sostenibilità.

Il nuovo mezzo, dalla linea accattivante e ricercata, per scocca, dimensioni e assetto, rappresenta uno strumento estremamente versatile per il servizio di pronto intervento in val d’Adige e rilievi circostanti, poiché, pur avendo le fattezze di un SUV di medie dimensioni, associa prestazioni sportive a ingombri contenuti e maggiori altezze da terra, che gli consentono di intraprendere efficacemente ogni tipo di terreno.

Al personale della Sezione Radiomobile, reparto già più volte protagonista per i diversi interventi ed arresti operati sulla città (nel 2023, 69 arresti e 179 denunciati principalmente per reati di droga e contro il patrimonio) rimane ora l’orgoglio di guidare l’ennesimo prodotto d’eccellenza di una casa automobilistica italiana.