COMUNE E CONFCOMMERCIO – ROVERETO (TN) * “CARNEVALE DEI BAMBINI“: « TORNA LA FESTA CHE SCALDA I CUORI DI GRANDI E PICCINI, AL VIA IL 3/2 »

07.07 - venerdì 2 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna l’appuntamento del Carnevale dei Bambini nella città di Rovereto, la festa che celebra l’allegria e il colore e scalda i cuori di grandi e piccini, aspettando l’arrivo della bella stagione. Molti gli appuntamenti dell’evento organizzato da Comune di Rovereto e Confcommercio Sezione Rovereto e Vallagarina nell’ambito del progetto Rigenera Rovereto in collaborazione con i Distretti della città e con il contributo dalla Cassa Rurale Alto Garda Rovereto.

Il via ufficiale ai festeggiamenti avverrà sabato 3 febbraio quando la Mini Giunta e il Mini Sindaco entreranno nella Sala del Consiglio a Palazzo Pretorio per ottenere le chiavi della città da parte della sindaca reggente Giulia Robol. In questa occasione verranno ricordate le richieste fatte dai più piccoli l’anno scorso dall’allora Mini Sindaco e quanto fatto per rispondere ai desideri dei bambini e delle bambine di Rovereto. Sarà anche l’occasione per ricordare Claudio Campolongo, storico ideatore della manifestazione roveretana, scomparso lo scorso aprile 2023.

Ulteriore momento di grande richiamo la tradizionale sfilata delle mascherine di domenica 11 febbraio, con partenza alle ore 13.30 da Piazzale Leoni (Follone) e l’arrivo alle ore 15.00 in Parco Perlasca. Previsti premi per le maschere più originali, i gruppi più numerosi e molto altro.

Il programma prevede un ricco calendario di eventi, spettacoli, laboratori per i più piccoli e momenti dedicati al buon cibo su tutto il territorio cittadino. Grazie alla collaborazione con i Distretti, ogni area di Rovereto potrà vivere appieno la gioiosa atmosfera del Carnevale.

“Il Carnevale dei Bambini di Rovereto è un appuntamento irrinunciabile – ha commentato la sindaca reggente Giulia Robol – un momento importante di socializzazione per tutta la cittadinanza. Il lavoro congiunto con Confcommercio è finalizzato alla realizzazione di un Carnevale diffuso su tutta la città, che permetta il coinvolgimento di tutti gli abitanti. La cerimonia di insediamento della Mini Giunta è un’opportunità preziosa per riflettere su quello che è stato fatto per i più piccoli durante l’anno, e proprio in questa occasione vogliamo ricordare con gratitudine Claudio Campolongo e il suo lungo impegno a favore della comunità.”

“Ritrovare una nuova partecipazione della cittadinanza, tra tradizione e innovazione” è l’auspicio di Micol Cossali, assessora alla cultura, che ha aggiunto “La sfilata delle mascherine è il momento conclusivo di culmine di molti giorni di iniziative. Per questo il percorso della sfilata è stato ampliato e ingrandito. I giorni del Carnevale sono una feste che coinvolge i più piccoli, protagonisti a pieno di titolo di questo evento.”

Presenti alla conferenza stampa anche Angela Montani, rappresentante del Distretto della Quercia, Monica Laitempergher del Distretto Downtown e Massimo Montesi del Distretto di Santa Maria.

Tra i molti eventi ricordiamo i seguenti. In allegato il programma completo.

Sabato 3 febbraio

Insediamento della Mini Giunta

Partenza alle ore 9.00 da Largo Vittime delle Foibe con l’accompagnamento musicale di alcuni componenti della Musica Cittadina Riccardo Zandonai, attraversando il centro cittadino con arrivo in Municipio

Ore 9.30 Sala del Consiglio a Palazzo Pretorio

Domenica 11 febbraio

Grande sfilata delle Mascherine

Sfilata accompagnata dalla Musica Cittadina Riccardo Zandonai, Gruppo Bandistico “don Giuseppe Pederzini” di Lizzana con le majorette e la minigiunta

Ritrovo ore 13.30 in Piazzale Leoni (Follone)

Ore 15.00 Parco Perlasca

(In caso di pioggia al Palazzetto dello Sport)

Premiazione delle mascherine, gruppi più numerosi, più originali, e tante sorprese

Il Distretto della Cultura propone degli incontri dedicati alle fiabe, ai racconti e alle filastrocche, nella piazza coperta del Mart (venerdì 9 febbraio ore 16) e alla Biblioteca Tartarotti (sabato 10 febbraio ore 15.30).

Il Distretto della Quercia offrirà a tutti la “Sgnocolada della Quercia” (venerdì 9 febbraio ore 12 Oratorio Rosmini) e molti laboratori per bambini tra musica, zucchero filato e molto altro, e a seguire il Concerto di Carnevale del MiniCoro di Rovereto (ore 15 Piazzale Giacomelli).

Musica e spettacoli a Downtown Rovereto con la scorribanda musicale dei Piccoli Grandi Musicisti e poi truccabimbi o gli scultori di palloncini (venerdì 9 e lunedì 11 febbraio).

Il Distretto San Marco propone l’esibizione itinerante del quintetto di fiati BandaStorta (venerdì 9 ore 15 – 18) e l’incontro con i personaggi dei cartoni animati (sabato 10 ore 15 – 18).

Il Distretto Santa Maria festeggia la Libera Repubblica di Zinevra con la distribuzione del “coriandolo d’artista” che celebra le antiche tradizioni carnevalesche del rione, il dj set del collettivo SuonoLoco e lo spettacolo di burlesque di Blau Burgunder (sabato 10 a partire dalle 18).

Completa il programma lo spettacolo “Yes, Land” di Giulio Lanzafame, proposto domenica 4 febbraio ore 16.00 all’Auditorio Fausto Melotti per la rassegna “Scappo a Teatro con Mamma e Papà” del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. Lo spettacolo racconta la storia del clown Giulio che cerca il suo posto nel mondo (consigliato a partire dai 4 anni).

Anche le frazioni e i quartieri di Rovereto celebrano il Carnevale. Di seguito il calendario.

4 febbraio Maccheronata di Noriglio sul piazzale chiesa Noriglio

8 febbraio Maccheronata di Borgo Sacco in piazza Filzi

10 febbraio Maccheronata di Saltaria presso area verde – Saltaria

10 febbraio Maccheronata di Lizzana presso oratorio di Lizzana in via Panizza

11 febbraio Carnevale di Marco in via dei Fossi

13 febbraio Bigoi co le sardele a Lizzanella in piazza S. Antonio

18 febbraio Maccheronata del Brione in piazza della Pace