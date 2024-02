PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * NUOVA GIUNTA: KOMPATSCHER, « DOBBIAMO DARE PRIORITÀ, SIA ALL’AUTONOMIA CHE ALLA SOSTENIBILITÀ »

18.35 - giovedì 1 febbraio 2024

Dopo l’elezione da parte del Consiglio provinciale, gli undici componenti dell’Esecutivo hanno presentato oggi (1 febbraio) a Bolzano i punti salienti e le priorità del loro programma di lavoro. La nuova Giunta provinciale è composta da undici membri e per la terza volta sarà guidata dal presidente Arno Kompatscher. Due donne e sei uomini rappresentano la Südtiroler Volkpartei (SVP), una donna il partito Die Freiheitlichen (FI), mentre due uomini completano la nuova squadra di governo provinciale, in rappresentanza di Fratelli d’Italia (Fdi) e Lega-Uniti per l’Alto Adige.

Il presidente Kompatscher ha parafrasato il mandato della nuova Giunta provinciale, da affrontare e attuare in tempi celeri. Il programma di governo per la XVII legislatura è caratterizzato dal ripristino delle competenze autonomistiche, la tutela delle opportunità per un apprendimento di qualità, la garanzia di un reddito equo, il rafforzamento della sicurezza negli spazi pubblici, oltre alle misure per raggiungere la neutralità climatica ed il rafforzamento di un’amministrazione orientata ai cittadini, per citare solo alcuni dei temi chiave inseriti nel programma di Governo.

“Dobbiamo dare priorità sia all’autonomia che alla sostenibilità”, ha spiegato Kompatscher. “L’autonomia è la base per poter organizzare le cose nel miglior modo possibile per il nostro territorio. La sostenibilità riguarda tutti i settori: come Giunta vogliamo continuare ad allineare tutte le nostre azioni agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”, ha sottolineato il presidente della Provincia durante la conferenza stampa tenutasi oggi (1 febbraio) a Palazzo Widmann. Le aree di responsabilità di Kompatscher, in qualità di Consigliere provinciale (SVP) comprendono l’autonomia, le relazioni esterne, le finanze, l’amministrazione incentrata sui cittadini, i comuni, la protezione civile, i diritti civili e le pari opportunità.

La prima vicepresidente della Giunta è Rosmarie Pamer. In qualità di assessora provinciale, è responsabile in questa legislatura dei settori coesione sociale, famiglia e volontariato. “Il nostro obiettivo comune deve essere quello di migliorare la vita delle persone svantaggiate e di sviluppare ulteriormente i servizi nell’interesse della popolazione”. Rosmarie Pamer ha sottolineato come questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso la cooperazione con altri assessorati”.

Marco Galateo è stato eletto per la prima volta membro della Giunta altoatesina e andrà ad assumere il ruolo di secondo vicepresidente. Galateo è responsabile dei settori istruzione e cultura italiana, commercio e servizi, artigianato e industria. “La grande sfida è far parlare tra loro gli assessorati, farli collaborare. Deleghe diverse che puntano in un’unica direzione: dare risposte concrete al carovita. Vogliamo dare un valore aggiunto alle aziende del territorio che consenta loro di aumentare gli stipendi. E questo a partire dalla formazione della forza lavoro. La formazione è un aspetto chiave. Non solo l’insegnamento delle discipline. Attraverso la scuola dobbiamo formare persone e cittadini consapevoli sui temi economico-sociali e culturali”, ha detto il neo assessore.

Daniel Alfreider è stato riconfermato terzo vicepresidente del nuovo esecutivo provinciale e assumerà nuovamente l’incarico di assessore provinciale all’istruzione e alla cultura ladina, nonché alla mobilità e alle infrastrutture. In quanto tale, Alfreider ha esordito sottolineando di avere una grande responsabilità nella tutela della lingua e della cultura ladina, di volere continuare a lavorare su questa direzione, auspicando di potere realizzare i progetti già avviati con lo stesso vigore ed energia: “Abbiamo tracciato un percorso forte per la ferrovia che possa collegare tutto l’Alto Adige. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo lavorare in modo trasversale tra i vari dipartimenti con la popolazione e le comunità locali”, ha detto Alfreider.

Philipp Achammer assumerà, nuovamente, l’incarico di assessore all’istruzione e cultura tedesca. Sarà inoltre responsabile negli ambiti di innovazione, ricerca, musei e tutela dei monumenti storici. “Queste nuove deleghe sono meravigliose, aggiunte ai miei precedenti incarichi all’interno dell’esecutivo”, ha dichiarato soddisfatto Achammer. “L’Alto Adige si trova fondamentalmente in una buona posizione, ma molte cose sono cambiate: dobbiamo muovere nuovi passi anche nei settori dell’istruzione e della cultura”, ha concluso l’assessore.

Magdalena Amhof entra per la prima volta nella squadra di governo provinciale, nella quale sarà assessora all’Europa, al lavoro e al personale. Nell’esporre il suo programma, la neo assessora ha sottolineato di avere accettato questo incarico con vigore, entusiasmo e gioia. Amhof ha affermato di avere compiuto, in primis, una visita alla Ripartizione personale, perché ha osservato gli sviluppi in questo ambito negli ultimi anni, contribuendo a plasmarli politicamente. “Mi sento davvero a mio agio in questo settore”, ha detto. “Così come il settore del lavoro, il tema focale sono le persone. Non vedo l’ora, inoltre, di sostenere e dare forma ai progetti in corso nell’ambito dell’assessorato Europa”, ha concluso Amhof.

Christian Bianchi, eletto per la prima volta in Consiglio provinciale, assumerà nella nuova Giunta le competenze in materia di edilizia, patrimonio, catasto e urbanistica. “La delega ricevuta è molto importante ed in linea con l’esperienza maturata da sindaco negli ultimi dieci anni. Il patrimonio della Provincia è ingente ed è nostra responsabilità mantenerlo efficiente, ad esempio, nel mondo scolastico. Nell’ambito dei lavori pubblici e dell’edilizia ci sono 193 progetti da portare avanti. Progetti come il polo bibliotecario, il polo per l’autonomia e il museo archeologico. Sfide che rappresentano un grande volano per l’economia. Sono investimenti fatti sul territorio che valorizzano le aziende e creano posti di lavoro. Il mio ruolo sarà velocizzare tutte le attività amministrative con la collaborazione di un grande team, formato da tanti dipendenti capaci”, ha sottolineato Bianchi.

L’ambiente, la tutela del paesaggio e del clima, l’energia, lo sviluppo del territorio e lo sport saranno le competenze affidate in questa legislatura al neo assessore provinciale Peter Brunner. “Affronterò questo incarico di responsabilità con grande umiltà. Ci sono molte sinergie e opportunità che devono essere colte”. È necessario garantire un equilibrio di interessi, coinvolgendo la popolazione nei processi decisionali”, ha rimarcato il nuovo assessore.

Ulli Mair assumerà le deleghe su edilizia sociale, sicurezza e prevenzione della violenza. “I diversi settori devono funzionare in modo coordinato ed è per questo che ora vogliamo esaminare cosa sta funzionando bene, cosa deve essere fatto in modo diverso e dove è necessario intraprendere nuove strade”. Si tratta di lavorare insieme per garantire una politica buona, realistica e, ove possibile, migliore per l’Alto Adige.

Proseguendo con la nuova squadra di governo che sarà in carica nel prossimo quinquennio, Hubert Messner sarà il nuovo assessore alla sanità e alla salute. Nel suo discorso inaugurale, il neo assessore ha rimarcato di volersi concentrare sul rilancio del sistema sanitario. “Un sistema migliore di quella che è la sua reputazione”, ha spiegato Messner. “Abbiamo dipendenti che hanno ottenuto grandi riconoscimenti negli ultimi anni e questo aspetto va sempre rimarcato”. Il nuovo assessore alla sanità ha aggiunto di essere a conoscenza dei cantieri esistenti e di volere intraprendere, gradualmente, le misure necessarie per ultimarli. Messner, infine, ha sottolineato di volere dare priorità, nel corso del suo mandato, al potenziamento dell’assistenza domiciliare.

A Luis Walcher, alla prima elezione in Consiglio provinciale e all’interno della Giunta, sono stati affidati i settori del turismo, agricoltura e foreste. “L’agricoltura è il riflesso della nostra terra”, ha esordito Walcher, rimarcando come le sue aree di competenza si completeranno a vicenda, in quanto pilastri del nostro territorio”. Walcher ha affermato di volere lavorare per avvicinare la popolazione al mondo dell’agricoltura, mentre nell’ambito del turismo ha auspicato di voler valorizzare un dialogo aperto con la popolazione.

La nuova Giunta provinciale terrà la sua prima seduta venerdì 2 febbraio (invito dei media ASP alla successiva conferenza stampa), iniziando così i lavori della nuova legislatura.