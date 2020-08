SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO: « RECUPERATI ILLESI DUE ESCURSIONISTI NEL GRUPPO DI RAVA – CIMA D’ASTA (TESINO) »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Due escursionisti recuperati illesi nel gruppo di Rava – cima d’Asta (Tesino).

Si è concluso verso le 21 .oo di ieri sera un intervento per il recupero di due escursionisti veneti, un adulto del 1983 e un minore del 2010, nel gruppo di Rava – cima d’Asta. I due si stavano dirigendo dal Forzelon de Rava verso il lago di Costa Brunella quando hanno perso la traccia del sentiero e si sono trovati in una zona particolarmente impervia a una quota di circa 2.250 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata verso le 20.oo da parte dei compagni di escursione che si trovavano più avanti e che, raggiunta Malga Sorgazza dove avevano lasciato le macchine, non li hanno più visti arrivare.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre gli operatori della Stazione Tesino hanno raggiunto Malga Sorgazza per dare supporto. Con un sorvolo, l’equipaggio dell’elisoccorso è riuscito a individuare i due escursionisti e tramite il verricello il Tecnico di Elisoccorso li ha recuperati a bordo del velivolo. I due, incolumi, sono stati portati a Malga Sorgazza, senza il bisogno di essere ricoverati in ospedale.