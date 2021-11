RETE 4 – ” FUORI DAL CORO ” * « L’AGGRESSIONE SUBITA DALLA GIORNALISTA A OLBIA / INTERVISTA A MASSIMO CACCIARI SUL TEMA GREEN PASS »

20:02 - 15/11/2021

Domani, ‪martedì 16 novembre, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, si parlerà di quanto avvenuto a Olbia dove degli inquilini abusivi tengono sotto scacco i padroni di casa di una villetta bifamiliare. Verranno inoltre mostrati i filmati esclusivi dell’aggressione subita dall’inviata di “Fuori dal Coro” e dalla sua troupe. Con Massimo Cacciari, invece, si tratterà di green pass e delle piazze italiane blindate dopo le restrizioni imposte dal ministro degli Interni Luciana Lamorgese. L’ex sindaco di Venezia spiegherà qual è la sua posizione in merito a questa spinosa questione.

Spazio anche al tema salute e alle polemiche sul piano pandemico in Italia, con tutte le dichiarazioni di questi mesi del ministro della salute Roberto Speranza. Inoltre, un reportage esclusivo sui disastri della sanità in Calabria. Non potrà di certo mancare il cavallo di battaglia della trasmissione sui “Ladri di case”. Altro tema di cui si dibatterà in studio è quello relativo a molti politici definiti “privilegiati” che andranno in pensione a quota 70 (60 anni di età con 10 anni di contributi) e non a quota 102 come i cittadini. Infine, si parlerà di violenza sessuale; con il caso di Omar Confalonieri che aveva già subito in passato una condanna per violenze ma che era a piede libero.