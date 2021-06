ABC IRIFOR – TRENTINO * GIORNATA MONDIALE AMBIENTE: « SABATO 5 GIUGNO LO SPETTACOLO ” DIMMI COSA VUOI VEDERE ” DI MARTA CUSCUNÀ »

Nel 1992, oggi, a Rio de Janeiro iniziò oggi il Summit della Terra, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull’ambiente.

Nel 2021 siete ancora in tempo per iscrivervi e partecipare sabato 5 giugno per la Giornata Mondiale dell’Ambiente allo spettacolo “Dimmi cosa vuoi vedere” di Marta Cuscunà, che andrà in onda su Radio3 Rai e per il quale sul territorio nazionale sono stati organizzati alcuni punti di ascolto.

Quelli a cui parteciperemo noi come AbC IRIFOR del Trentino saranno:

– a Rovereto presso i Giardini del Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto con Oriente Occidente Dance Festival

– a Lisignago con Rete di Riserve Val di Cembra Avisio per la Comunità della Valle di Cembra