CARABINIERI – RIVA DEL GARDA (TN) * SAN LORENZO IN DORSINO: « CONTROLLATI 105 VEICOLI, TRE LE PERSONE SANZIONATE »

10.35 - lunedì 11 marzo 2024

La compagnia Carabinieri di Riva del Garda nel fine settimana, con la dipendente Stazione di San Lorenzo in Dorsino, il Nucleo Operativo e Radiomobile, nonché una unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Laives e in collaborazione con il Corpo della Polizia Locale delle Giudicarie, ha organizzato un servizio coordinato nei luoghi di maggiore affluenza di giovani, volto alla prevenzione del cd. fenomeno delle “stragi del sabato sera”, mediante il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante il servizio sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle arterie cittadine più interessate dal flusso dei veicoli per il raggiungimento delle zone del divertimento e svago.

Nel corso del servizio sono stati controllati 105 veicoli e 136 persone con i seguenti risultati:

– una conducente sanzionato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada poiché sorpreso in stato di ebrezza alcolica e al quale, di conseguenza, veniva anche ritirata la patente;

– una persona sanzionata ai sensi dell’art. 688 C.P. perché camminava sulla carreggiata in stato di ubriachezza creando pericolo per la circolazione.

– un conducente sanzionato ai sensi dell’art. 82 del C.d.S. poiché sorpreso alla guida del mezzo destinato esclusivamente ad attività lavorativa mentre trasportava una persona estranea all’azienda.

Sono stati effettuati controlli a due esercizi pubblici all’esito dei quali non sono state riscontrate irregolarità.

Al termine della serata i Carabinieri hanno avuto modo di intrattenersi con alcuni ragazzi ai quali sono stati illustrati i rischi e le conseguenze derivanti dalla guida in stato di ebbrezza. Nell’occasione, alcuni di loro hanno chiesto di sottoporsi al pre-test in dotazione all’Arma scoprendo, con vivo stupore, di aver superato i limiti consentiti e quindi di non essere in condizione di guidare. Lo spirito di prossimità che contraddistingue i Carabinieri ha fatto in modo che l’iniziativa, oltre che a sortire il prefigurato effetto preventivo, costituisse anche una efficace opportunità di riflessione e sensibilizzazione dei giovani utenti della strada.