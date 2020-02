AUTOSTRADA DEL BRENNERO * CDA: « AVANTI CON IL CASELLO DI ALA-AVIO E LA ZONA INDUSTRIALE DI BRESSANONE »

Il CdA ha approvato anche un innovativo Centro Servizi a Varna. Ala e Bressanone, ok alle nuove stazioni. Cattoni: “Autobrennero continua a investire, forte volano per l’economia”.

Autobrennero procede con determinazione con i progetti delle nuove stazioni autostradali di Ala-Avio e Bressanone-Zona industriale. Questi i due principali punti all’ordine del giorno di oggi del Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero presieduto da Hartmann Reichhalter. Il CdA ha inoltre deciso di procedere all’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo innovativo Centro Servizi a Bressanone (Varna), oltre che ad una serie di interventi manutentivi dell’arteria.

“La Società – è il commento dell’Amministratore Delegato, Diego Cattoni – mentre attende l’esito positivo del confronto tra i Soci e il Governo in merito alla Concessione, continua a mantenere l’arteria ai massimi livelli di efficienza possibili e investe in nuove realizzazioni, un forte volano per l’economia dei territori attraversati”. “La nostra stella polare – osserva il Presidente Hartmann Reichhalter – resta il servizio all’utenza e la collaborazione con i territori, verso i quali la nostra attenzione non può che restare sempre e comunque massima”.

Il progetto della nuova stazione autostradale di Ala-Avio e del Centro per la Sicurezza Autostradale è molto atteso dal territorio anche perché prevede il ridisegno del collegamento con la viabilità ordinaria. Attualmente, infatti, la connessione avviene per mezzo di un incrocio a “T”, prossimo ad una curva, giudicato problematico in termini di sicurezza e interessato da un elevato tasso di incidentalità. Il CdA ha approvato la proposta di procedere il prima possibile all’affidamento dei lavori, previa intesa con il Ministero dei Trasporti. L’importo complessivo previsto per i lavori è di 24 milioni di euro.

Via libera anche allo sviluppo della progettazione esecutiva del completamento della stazione autostradale di Bressanone-Zona Industriale e all’acquisto dei terreni necessari. Il progetto, revisionato, è già stato depositato al Mit. L’attuale semi-stazione consente solo l’ingresso a nord e l’uscita a sud. “La realizzazione di una stazione completa – osserva il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa – aiuterà a sgravare Bressanone da una quota di traffico, riducendo anche il notevole numero di veicoli che oggi transitano tra Bressanone e Chiusa”.

Disco verde anche all’affidamento dell’appalto per il nuovo Centro Servizi che sorgerà nei pressi della stazione autostradale di Bressanone, una di quelle a maggiore vocazione turistica dell’arteria, per un importo di 2,5 milioni di euro. L’innovativa struttura a “ponte” è stata pensata per essere facilmente accessibile da entrambi i parcheggi che servono la stazione nelle due direttrici di marcia. Al piano terra sarà realizzato un bar, mentre al piano superiore troveranno spazio gli uffici. “Si tratta – osserva il Presidente Reichhalter – di una porta d’accesso che valorizza il territorio”

Per un importo di 8 milioni di euro, il Cda ha approvato la proposta di procedere all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di quattro nuove barriere fonoassorbenti nel comune di Rolo (RE): “collettore Acque Basse Reggiane” (km 286-287, sud), Rolo-Via Porto (286-287 nord), “Rolo-Via Prati” (287-288, sud) e Rolo-Via Campogrande” (289-290, nord).

Via libera, inoltre, ai nuovi impianti di illuminazione della galleria Kofler, al progetto per l’ampiamento del parcheggio presso lo svincolo autostradale di Vipiteno, ai lavori di ampliamento del parcheggio della stazione di Egna Ora, al rinforzo strutturale dei pulvini dei ponti sul canale “Fissero-Tartaro” e sul fiume Mincio e di quelli del viadotto Ceppaia (km 10).

Approvate tre distinte convenzioni con altrettanti Atenei italiani: con il Politecnico di Milano per la sperimentazione in galleria del vento delle opere di scavalco dell’Autostrada del Sole; con l’Università di Padova per la valutazione della stabilità dei rilevati arginali dell’Adige tra Egna e Salorno; con l’Università di Trento per la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici in termini di eventi idrogeologici estremi in riferimento ad alcuni punti specifici della A22.