DALZOCCHIO (LEGA) * CASTEL BESENO: « PROMOZIONE TERRITORIO TRENTINO, L’ILLUMINAZIONE DEL MANIERO È REALTÀ »

giovedì 19 ottobre 2023

“Ha avuto piena attuazione la mia proposta di ordine del giorno, approvata in Consiglio provinciale, per la valorizzazione di Castel Beseno.

Il magnifico maniero che domina la valle da Besenello è stato oggetto di interventi sul perimetro che hanno consentito l’installazione dell’impianto di illuminazione per valorizzare la zona rivolta a sud-est. Il risultato è stupefacente e si può ammirare dalla strada che conduce a Folgaria ma anche dal fondo valle.

Un ulteriore obiettivo raggiunto dalla sottoscritta e realizzato dalla Giunta provinciale a vantaggio della bellezza del nostro paesaggio e patrimonio culturale, nonché della promozione del territorio trentino”. Mara Dalzocchio, Capogruppo provinciale Lega Trentino e candidata consigliere provinciale LEGA a sostegno del Presidente Fugatti.