CONSORZI BIM TRENTINI * DECRETO ATTUATIVO CER: « FONTI RINNOVABILI, RINNOVATO L’IMPEGNO PER L’ENERGIA »

13.32 - giovedì 23 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Cogliamo con grande soddisfazione il via libera della Commissione Europea al decreto attuativo per l’incentivazione delle CER. Un passo importante che aumenta la responsabilità degli enti istituzionali del territorio chiamati ora a dare il giusto impulso al tema dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Ora non vi sono più alibi per non fare”. Queste le prime parole dei Presidenti dei Consorzi BIM della provincia, MICHELE BONTEMPELLI (BIM Adige Trento), GIORGIO MARCHETTI (BIM Sarca Mincio Garda), CLAUDIO CORTELLA (BIM del Chiese) e GIACOMO SILANO (BIM Brenta Trento) alla notizia della validazione del decreto, fermo da diversi mesi.

Ad agosto scorso i Consorzi avevano interessato direttamente il Ministro chiedendo formalmente un aggiornamento sullo stato dell’arte di tale provvedimento, in stallo da molto tempo, e che rischiava di vanificare l’entusiasmo e l’impegno fin d’ora profusi sul tema. Si ricorda, in tal senso, che i Consorzi BIM della provincia –Adige Trento, del fiume Brenta, del Chiese e del Sarca-Mincio e Garda – hanno dato un importante impulso al tema energia tramite i contributi per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto da tutti i BIM con la Provincia Autonoma di Trento, unitamente alla Federazione Trentina della Cooperazione e l’Associazione Artigiani Trentino, il tema CER era previsto tra gli obiettivi da perseguire congiuntamente nel medio/lungo periodo.

La definizione del quadro normativo tanto atteso rappresenta per i BIM della provincia “un passo fondamentale che va a ridurre quell’incertezza che, negli ultimi mesi, aveva fatto pensare ad una partita che non si sarebbe facilmente risolta. Insieme riteniamo di poter dare un contributo positivo per rendere il Trentino, ancora una volta, un modello di riferimento su un tema innovativo quale è quello delle CER”.

Di seguito il Comunicato Stampa del MASE: