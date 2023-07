LABORFONDS * PRIMO SEMESTRE 2023: « I RENDIMENTI SONO TUTTI POSITIVI, IN CRESCITA ANCHE LE ADESIONI AL FONDO PENSIONE »

15.52 - lunedì 31 luglio 2023

Laborfonds: i rendimenti del primo semestre sono tutti positivi e sono in crescita anche le adesioni al Fondo Pensione!

Buone notizie per gli aderenti di Laborfonds: Il Fondo nel primo semestre 2023 segna solo valori positivi: I rendimenti da inizio anno al 30 giugno 2023 sono positivi per tutte le linee e la linea Dinamica (quella più “azionaria”) ha recuperato circa la metà delle perdite del 2022. I rendimenti di Laborfonds sono tornati quindi a superare il tasso di rivalutazione del TFR.

Il Direttore Generale, Stefano Pavesi, nel suo commento sui rendimenti, esprime come sempre un cauto ottimismo “Certo, fa sempre piacere commentare dei dati di rendimento positivi: occorre però mantenere calma e sangue freddo proprio come quando, un anno fa, questi dati erano negativi.

L’investimento previdenziale deve essere infatti valutato in un orizzonte temporale di lungo periodo e in tale ottica il risultato di un singolo semestre – positivo o negativo che sia – non è particolarmente significativo.”

Nel periodo analizzato è continuata la tendenza di crescita delle iscrizioni a Laborfonds (quasi 4.000 nuove adesioni per un + 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2022) e delle contribuzioni (oltre 170 milioni di Euro, + 9,1%): il numero totale degli aderenti ha superato quota 136.000, quasi 2.000 in più rispetto a fine 2022.

Il commento del direttore generale Stefano Pavesi

Valori MTD Month To Date – da inizio mese – il valore di ogni colonna prende in considerazione l’andamento del singolo mese.

Nello specifico, nel primo semestre 2023 l’inflazione è scesa ma più lentamente del previsto ed è rimasta su livelli superiori rispetto a quelli auspicati delle Banche Centrali; inoltre, questa discesa è stata legata prevalentemente alla riduzione dei prezzi dell’energia, soprattutto in Europa, mentre le componenti “core” sono rimaste più elevate del previsto.

Nonostante tutto, per certi versi anche sorprendentemente, i mercati azionari nel semestre hanno registrato rendimenti positivi superando anche la crisi del settore bancario che aveva messo pressione nel primo trimestre. In ogni caso, vogliamo sottolinearlo, i rendimenti dei nostri comparti nel periodo sono tornati a superare il tasso di rivalutazione del TFR (che è stato di poco superiore all’1% lordo).

La situazione che abbiamo di fronte nei prossimi mesi presenta ancora alcuni profili di incertezza non solo in relazione ai rischi di una possibile recessione legata al protrarsi della stretta creditizia (che oggi appare più vicina al suo apice: i dati pubblicati sulla discesa dell’inflazione a fine giugno iniziano ad andare nella direzione giusta anche per il “carrello della spesa”) ma anche ad uno scenario geopolitico che mostra numerose incognite, a partire dalla situazione di guerra in Ucraina.

Continueremo a tenere monitorata la situazione, come sempre, in stretto contatto con i nostri Gestori delegati e l’Advisor finanziario, pronti ad intervenire quando necessario per tutelare al meglio possibile l’investimento previdenziale degli aderenti a Laborfonds.

Sono anche allo studio nuove iniziative di investimento, in particolare nel settore dei cosiddetti fondi alternativi che hanno performato bene negli anni passati, compreso il 2022.

Segnaliamo infine che è stata rinnovata, con effetto dal 1° luglio 2023, la convenzione di gestione della Linea Prudente Etica con Allianz Global Investors GMBH. Leggi la News dedicata