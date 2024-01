SMI TRENTINO * SPECIALISTICA AMBULATORIALE: PAOLI, « NON APPROVIAMO GLI ACCORDI RAGGIUNTI IN TEMPI RECENTISSIMI, PER QUESTIONI DI METODO E MERITO »

11.10 - mercoledì 17 gennaio 2024

In riferimento agli accordi sottoscritti da Provincia, Azienda sanitaria e uno dei Sindacati che rappresentano la specialistica ambulatoriale interna in provincia di Trento, corre l’obbligo segnalare quanto segue. Il sindacato SMI, che ha iscritti anche nel campo della specialistica ambulatoriale interna trentina, non approva questi accordi raggiunti in tempi recentissimi sia per questioni di metodo che di merito.

Ricordiamo infatti che gli accordi, se interessano categorie diverse da quelle chiamate alla contrattazione, intendendo produrre effetti giuridici in aree esterne dalla competenza delle trattative, non vanno conclusi unicamente con uno dei settori interessati, dando per scontato che l’altro sia d’accordo per la sottoscrizione di un accordo complementare. Diversamente, non potranno produrre effetti nella categoria non coinvolta e quindi potrebbero rimanere bloccati anche per chi lo ha firmato.

Attualmente SMI, sindacato di maggioranza, in provincia di Trento, della medicina generale, non ha avuto il piacere di avere alcuna discussione nel merito riguardante la specialistica ambulatoriale interna, né con l’Assessore Tonina sull’argomento specifico, né con il Dipartimento Salute né tanto meno con l’APSS di Trento. Né siamo stati convocati per alcuna trattativa. Gli unici collegamenti che abbiamo attualmente con gli specialisti, sono quelli ambulatoriali esterni, erga con gli specialisti ospedalieri.

Stiamo infatti, dall’anno scorso, interfacciandoci degnamente con l’Ospedale di Arco ( Reparto Pneumologia); l’Ospedale di Rovereto (reparto di cardiologia) e l’Ospedale S. Chiara di Trento (Reparto di Cardiologia) per quanto riguarda i progetti obiettivo di teleconsulenza per il 2023 e 2024, in cui sono stanziati parte dei 15 milioni di euro del Fondo della medicina generale trentina. Nulla è stato mai concordato con la Specialistica ambulatoriale interna.

Pertanto, come SMI stiamo verificando, insieme al Sindacato Fespa specialistica ambulatoriale interna trentina, se sia il caso di impugnare qualsiasi delibera verrà effettuata senza la trattativa in primis con tutti i sindacati coinvolti in tale tipo di interconnessione tra settori. Detto per inciso che Cisl medici, che aveva titolo al pari del sindacato firmatario dei due contratti della specialistica, a firmare, appare tutt’ora desaparecido e non risulta essere stata chiamata.

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino