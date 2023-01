PAT * MURETTI A SECCO: « SUCCESSO PER I BANDI 2021-2022, APPROVATI NEL BIENNIO 559 INTERVENTI PER UN IMPORTO DI 1.6 MLN »

10.26 - sabato 21 gennaio 2023

Muretti a secco: successo per i bandi 2021-2022.Approvati nel biennio 559 interventi per un importo totale di € 1.670.000,00. “I muretti a secco sono una caratteristica importante del paesaggio rurale del Trentino, soprattutto nelle valli dove sono presenti terrazzamenti a vigneti o a frutteto. Hanno un valore culturale e identitario ma naturalmente anche produttivo ed ecologico, e testimoniano della cura e dell’attenzione che le comunità rivolgono al proprio territorio. Siamo felici perciò che il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio, ed in particolare il Bando per i muretti a secco, che abbiamo avviato nel 2021, abbiano riscosso un notevole successo da parte dei privati. Nel biennio i beneficiari sono stati complessivamente 559, per un importo totale finanziato di € 1.670.000,00. Continuiamo così, e trasmettiamo l’amore per il nostro paesaggio rurale alle nuove generazioni”: con queste parole il vicepresidente e assessore all’urbanistica e ambiente Mario Tonina ha commentato gli ultimi dati forniti dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sul sostegno dato dalla Provincia autonoma di Trento ai progetti di recupero e manutenzione dei muretti a secco nel biennio 2021-2022. A breve si ripartirà con il bando 2023, con risorse stanziate pari a circa € 800.000.

Il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio è finalizzato a promuovere interventi per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio, per far fronte, tramite anche piccole contribuzioni a soggetti privati, a eventuali situazioni di degrado ambientale e di abbandono, per interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano.

Il Fondo mette a disposizione contributi dedicati al recupero delle tradizionali murature a secco e dal 2021 è stato avviato il nuovo Bando che prevede la concessione di risorse ai privati per piccoli interventi di recupero e ripristino di murature dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali ed eventualmente di sistemazione del terreno adiacente.

Presentando una documentazione estremamente semplificata il privato può accedere a finanziamenti oscillanti tra 1.000 e 4.000 euro, determinati in base alla natura e all’estensione dell’intervento.

Nel biennio 2021-22 il bando ha interessato complessivamente 559 beneficiari (306 col bando 2021, 253 col bando 2022) per un importo totale finanziato di € 1.670.000,00 (€ 876.300,00 col bando 2021, € 793.700,00 col bando 2022).

In sede di rendicontazione (di regola presentata entro un anno dalla concessione avvenuta a partire da metà dicembre 2021) il contributo è erogato sulla base del lavoro effettuato, certificato con documentazione fotografica adeguata. Gli importi si ripartiscono in fasce a seconda della superficie muraria ripristinata ed eventualmente del terreno circostante recuperato come di seguito: