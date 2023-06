ON. AMBROSI (FDI) * FISCO: « BENE SUPERAMENTO SUPERBOLLO, TUTELIAMO COMPARTO AUTOMOTIVE »

15.53 - giovedì 29 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FISCO. AMBROSI (FDI): BENE SUPERAMENTO SUPERBOLLO, TUTELIAMO COMPARTO AUTOMOTIVE

“Sono estremamente favorevole al superamento del superbollo sulle automobili diesel di grossa cilindrata. È una misura giusta che darà fiato all’automotive, settore strategico per l’Italia e la sua economia. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo a cuore la tutela del made in Italy e del comparto automobilistico italiano e per questo vogliamo eliminare questa imposta che ha danneggiato un intero settore senza che abbia prodotto significativi vantaggi per l’erario”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratello d’Italia.