DAL RÌ (UDC TN-AA) * AMMINISTRATIVE « CHI SI RIFERISCE AL POPOLARISMO CRISTIANO ED ALL’EREDITÀ DELLO SCUDO CROCIATO SA CHI NON VOTARE »

09.10 - martedì 20 giugno 2023

Nel 2021, chi non accettava come un obbligo delle disposizioni inutili, antiscientifiche e vessatorie (che peraltro erano prive di quel presupposto che è nella previsione della legge) veniva escluso dall’accesso ai pubblici servizi ed esercizi, privato del salario e del lavoro.

Mario Draghi sostenne poi di aver mentito sempre a sua insaputa ed in buona fede. Le libertà costituzionali sono poi state ripristinate quando emerse in modo chiaro che la emergenza della protezione civile si “manteneva” su dati manipolati e contraddittori.

La protervia e la prepotenza con cui l’esecutivo mentì al legislativo ed al popolo non si vedevano dai tempi dell’omicidio Matteotti.

La destra cui Degasperi attribuiva quella prepotenza cui fare barriera come liberi e forti era lì. Eppure non una voce si levò da chi oggi sfila ai “Gay Pride Days” per sostenere “nuovi diritti” e la mercificazione della maternità. Per opportunismo e senza distinguere la propria posizione da quella dei colorati “animatori” di quelle manifestazione. Neanche un distinguo da chi vi prende parte con tanto di fascia tricolore. Contagiati dall’effetto Elly Schlein e dalla passione di antichi disertori per le piroette. Chi si riferisce al popolarismo cristiano ed all’eredità dello Scudo Crociato sa chi non votare.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

