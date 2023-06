MASCHIO (ONDA) * MOVIDA TRENTO – PIAZZA S. MARIA MADDALENA : « UN’ORDINANZA DI LIMITAZIONI SENZA CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE DIVENTA TOTALMENTE INUTILE »

09.00 - giovedì 8 giugno 2023

Movida – Un ordinanza senza controllo diventa totalmente inutile e dannosa. Sembrerebbe banale dire che un’ordinanza di limitazioni senza un controllo da parte della polizia locale diventa totalmente inutile agli effetti che vuol produrre e dannosa solamente.

Nella sostanza come fingere di aver agito creando solo danni ai residenti che non vedono risolto il problema ed agli esercenti che vedono limitate le proprie possibilità imprenditoriali.

Ieri sera in Piazza Santa Maria Maddalena i bar hanno chiuso alle 0.30 e la massa schiamazzante con i bicchieri ancora in mano ad urlare e disturbare fino alle 2.40 senza che il bar, come da regolamento disperdesse e/o chiamasse la polizia per farlo, e, soprattutto, senza che le forze dell’ordine facessero i controlli per il rispetto dell’ordinanza stessa. Ricordo che se non lo fa dovrebbe perdere punti sulla patente. Ed allora chiedo a che fine fate un’ordinanza se poi non la fate rispettare?

Andrea Maschio

Capogruppo Onda – Comune di Trento