https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-02-alle-17.13.35.png 233 1092 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-11-02 17:14:172020-11-02 17:14:17MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A lunedì 2 novembre IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A LUNEDì 2 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »