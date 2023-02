ON. DE BERTOLDI (FDI) * FOIBE: « NON DEVONO ESSERE PIÙ TOLLERATI GLI ATTI DI OSTILITÀ, I COLPEVOLI DEI DISORDINI SIANO DENUNCIATI PER NEGAZIONISMO »

15.12 - venerdì 10 febbraio 2023

FOIBE. DE BERTOLDI (FDI): DENUNCIARE PER NEGAZIONISMO COLPEVOLI DI DISORDINI.

“La tragedia delle Foibe colpì donne e uomini rei solo di essere italiani. Non ci è permesso dimenticarli, non ci è permesso negare quanto accaduto. Tutti dobbiamo prenderne le distanze, anche e soprattutto la sinistra. Per questo, ritengo sarebbe doveroso che chiunque si è macchiato di atti espressamente finalizzati a disturbare le cerimonie organizzate durante il Giorno del Ricordo siano denunciati per negazionismo. Disordini, atti di ostilità o di disturbo non possono e non devono essere più tollerati: lo dobbiamo a tutti quegli innocenti costretti a lasciare le proprie case e le proprie vite senza colpa alcuna”. A dirlo il Deputato di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi.