Guardia di Finanza – CROTONE * “OPERAZIONE ESTATE DI FUOCO”: « SEQUESTRATO ARSENALE COMPOSTO DA 3 fucili, 7 pistole, centinaia di munizioni, 2 mirini di precisione E 250 carte d’identità in bianco – TRE I SOGGETTI ARRESTATI »

Imponente quantitativo di armi sequestrato dai Finanzieri di Crotone nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti nonche’ del rafforzamento straordinario di sicurezza economico-finanziario per la stagione estiva 2019, disposti dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

3 fucili, di cui uno a canne mozze, sette pistole, centinaia di munizioni di diverso calibro, 2 mirini di precisione, 250 carte d’identità in bianco, lo strumento meccanico per la produzione di munizioni, (1) un kg di sostanza stupefacente, tipo marijuana già essiccata e confezionata, è il risultato di una operazione di servizio effettuata dalle fiamme gialle del gruppo di Crotone in località Gabella, nel comune di Crotone.

L’esito di recenti mirate attivita’ investigative e di controllo del territorio, svolte dai militari della Guardia di Finanza, veniva sottoposto alla Procura della Repubblica di Crotone che assumeva il coordinamento delle operazioni.

I Finanzieri, dopo aver circoscritto l’area interessata dalle operazioni con un dispositivo di pattuglie di “baschi verdi” idoneo a garantire la sicurezza degli abitanti della frazione di Gabella durante le pericolose fasi dell’intervento, hanno perlustrato una vasta area e perquisito diversi fabbricati avvalendosi di metal detector e unità cinofile.

Le ricerche cosi’ effettuate hanno permesso di scoprire, l’arsenale abilmente occultato all’interno di capannoni utilizzati per la lavorazione del ferro e del pellame fra materiale ferroso, all’interno di macchinari e frigoriferi in disuso o sotterrati in limitrofe zone di canneti.

Inoltre, all’interno di un fusto di plastica, chiuso ermeticamente ed occultato nel terreno riconducibile ad uno degli arrestati, sono state rinvenute 250 carte d’identita’ in bianco pronte per essere contraffatte.

Le armi, tutte in ottimo stato di conservazione e pronte all’utilizzo, sono state messe a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti balistici e per verificarne l’eventuale utilizzo in pregresse attivita’ delittuose.

Tutto il materiale e’ stato immediatamente sottoposto a sequestro probatorio e i Finanzieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di n. 3 soggetti crotonesi, nei confronti dei quali, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Crotone che aveva seguito ogni fase dell’operazione, Dott. Rho, ha disposto l’accompagnamento presso la Casa Circondariale Pitagorica.

L’eccezionale risultato operativo evidenzia ancora una volta l’importante ruolo che la Guardia di Finanza, con le proprie peculiarità istituzionali di forza di Polizia Economico Finanziaria, ha assunto nel controllo del territorio in una provincia fortemente inquinata dalla criminalità.