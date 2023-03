CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * STALKING: « 31ENNE AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELLA SUA EX »

09.14 - venerdì 24 marzo 2023

I Carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana hanno proceduto, nei confronti di un 31enne, alla esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trento, per il reato di stalking.

L’uomo era legato sentimentalmente alla vittima, una ragazza poco più che 20enne, dall’estate del 2020. La loro storia, come spesso accade, all’inizio non presentava problemi, ma dopo pochi mesi è scattata la gelosia, prima blanda, poi via via andata intensificandosi con continue chiamate anche notturne, pedinamenti, telefonate a parenti stretti e ad amiche della vittima. Come se non bastasse, alla giovane donna in alcune occasioni sono state anche inferte violenze fisiche: schiaffi, pugni ed anche tentativi di soffocamento con dei cuscini.

Gli episodi hanno avuto una certa continuità nel tempo e soltanto lo scorso mese, oramai al termine della relazione e al culmine dell’esasperazione, la ragazza ha avuto il coraggio di denunciare le angherie subite e raccontare tutto agli uomini dell’Arma di Borgo V.na.

I Carabinieri consigliano sempre di rivolgersi al più vicino comando stazione per segnalare fatti o reati analoghi, anche al fine di scongiurare conseguenze dannose per sé stessi o per altre persone.

Per la persona arrestata vige comunque, a norma di legge, il principio dell’innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà provata con sentenza passata in giudicato.