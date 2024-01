CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * PERGINE: « INVESTE UN PEDONE E POI SCAPPA SENZA PRESTARE AIUTO, DENUNCIATO »

11.04 - martedì 16 gennaio 2024

I carabinieri della Stazione di Sant’Orsola Terme, al termine di una breve e meticolosa attività d’indagine, hanno denunciato un sessantenne per il reato di fuga a seguito di sinistro stradale con feriti, dopo aver investito un pedone sulle strisce pedonali nel corso della nottata di sabato.

Gli accertamenti dei militari traggono origine dalla richiesta d’intervento giunta al 112 poco dopo la mezzanotte di sabato scorso, quando i carabinieri della Stazione di Sant’Orsola Terme sono intervenuti a Pergine Valsugana in Viale Dante, dove un’autovettura era fuggita dopo aver investito un ragazzo di ventidue anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, il quale è stato poi giudicato guaribile in trenta giorni.

I carabinieri, giunti sul posto pochi minuti dopo la richiesta d’intervento, si sono messi subito sulle tracce dell’auto in fuga diramando le ricerche tramite la centrale operativa ed hanno iniziato ad ascoltare i testimoni che avevano assistito all’investimento, nessuno dei quali era riuscito tuttavia a leggere il numero di targa dell’autovettura in fuga. Così, a poche ore dall’evento, i militari di Sant’Orsola, con l’ausilio dei colleghi di Pergine Valsugana, esaminando le immagini tratte dalle telecamere cittadine, sono riusciti ad individuare il numero di targa dell’autovettura coinvolta ed a identificare lo stesso proprietario come il conducente che si era reso responsabile della fuga, anche grazie alle informazioni fornite dai numerosi testimoni presenti.

Quando ormai il cerchio si era chiuso, l’investitore, un operaio sessantenne residente in alta Valsugana, ha deciso di presentarsi spontaneamente in Caserma ammettendo le proprie responsabilità e affermando di essere fuggito in quanto spaventato. A seguito di ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva la patente scaduta da due anni. Oltre alla denuncia, il sessantenne è stato sanzionato per omessa precedenza a pedone su strisce pedonali e guida con patente scaduta.