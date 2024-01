DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * SERRAVALLE (TN) – CENTRO COMMERCIALE: « UFI FILTERS HA AVVIATO LE PRATICHE PER PROCEDERE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE? »»

11.01 - martedì 16 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Centro commerciale di Serravalle: al suo posto sorgerà un fabbrica… ma il centro commerciale è in vendita.

Nel corso del 2023 i mezzi di informazione hanno più volte reso noto che a Serravalle quello che era nato come progetto di centro commerciale lungo la SS 12, avrebbe lasciato spazio alla nuova sede della UFI Filters, azienda leader nelle tecnologie per la filtrazione, dall’aerospaziale alla Formula 1.

Il scheletro, abbandonato dal 2007, doveva quindi rappresentare un importante tassello nello sviluppo della Vallagarina visto che il trasferimento dell’azienda avrebbe portato all’immediato raddoppio dei dipendenti (da 25 a 50) solo per cominciare.

Industria 4.0 per contenere la fuga dei cervelli e magari contribuire al miglioramento del misero livello dei salari trentini, finiti, con la complicità delle amministrazioni provinciali e la loro (non) gestione dell’Autonomia, sotto la media nazionale.

Tempi stretti, cambio di destinazione da commerciale a industriale già in pista, tavolo di concertazione previsto tra settembre e ottobre 2023, tutto lasciava presagire un futuro roseo. Tutto eccetto il fatto che ad oggi l’immobile in questione risulta in vendita sul sito di una agenzia immobiliare attiva nel roveretano.

3,2 milioni il prezzo richiesto per accaparrarsi il “locale commerciale” di 4800 metri quadrati lungo via Abetone: “Zona Santa Margherita di Ala ampia superficie commerciale varie destinazioni con possibilità di superfici fino a 2.500 mq per piano su due piani con ampia zona parcheggi massima disponibilità per agevolare entrata attività commerciali. Notizie solo in ufficio su appuntamento”.

Le immagini confermano che l’immobile è proprio quello che dovrebbe passare da commerciale a industriale per ospitare il nuovo stabilimento UFI Filters e quindi non possono non sorgere perplessità che viste le aspettative nella zona meritano di essere chiarite.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se risulta che UFI Filters abbia avviato le pratiche per procedere al trasferimento della sede secondo quanto anticipato dalla stampa e quali sono il ruolo della Provincia nonché gli atti adottati per l’operazione prospettata;

2. se l’annuncio di vendita della struttura commerciale sia frutto di mancate informazioni e, in caso affermativo, se non sia il caso di invitare gli interessati (“su appuntamento”, si intende) alla rimozione dello stesso onde evitare di ingenerare confusione.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi