FEDERCOOP * COWORKING INCOOPERAZIONE: « A FAI DELLA PAGANELLA INAUGURATO UN NUOVO SPAZIO, PER RESIDENTI E TURISTI »

10.28 - lunedì 17 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Coworking inCooperazione ha fatto tappa a Fai della Paganella. E’ stato inaugurato il nono spazio del progetto inter-cooperativo, guidato dalla Federazione Trentina della Cooperazione e patrocinato dalla Provincia Autonoma di Trento, che trasforma gli spazi resi liberi (all’interno delle Casse Rurali o di altri enti) in comodi uffici per residenti e turisti.

Il nuovo spazio, sei postazioni a cui si aggiunge una sala riunioni, è collocato nell’edificio del Comune di Fai della Paganella ed è stato realizzato riconvertendo una sala polifunzionale non più utilizzata. “Per la nostra località poter contare questo spazio coworking – ha osservato la sindaca Maria Vittoria Mottes – significa dare una opportunità in più a residenti, proprietari di seconde case, turisti e non ultimo tanti lavoratori stagionali, spesso studenti, che frequentano l’altipiano della Paganella nella stagione estiva e invernale. Inoltre questa è la sola area coworking dell’altipiano della Paganella”.

La soluzione proposta da Coworking inCooperazione offre la possibilità di avvicinare il luogo di lavoro all’abitazione, favorendo così lo sviluppo di servizi in paesi e valli e un contributo all’ambiente dato dalla diminuzione delle emissioni legate agli spostamenti.

Questi spazi di lavoro possono essere utilizzati da lavoratori dipendenti, liberi professionisti ma anche dai turisti che scelgono l’Altipiano della Paganella per trascorrere le vacanze estive e invernali e tenere fede al messaggio “il tuo ufficio nel cuore delle Dolomiti”.

Tra gli aspetti innovativi di Coworking inCooperazione c’è anche la diffusione della connettività a banda larga. Ogni spazio è dotato di connessioni internet ad alta velocità. Altro fattore meritevole di una sottolineatura è il comfort delle postazioni: seduta ergonomica, monitor e tastiera a cui collegare il proprio personal computer, e spazio relax per scambiare quattro chiacchiere davanti a un buon caffè. “Questi spazi garantiscono ad abitanti e turisti la possibilità di lavorare stando nei piccoli comuni di periferia e potendo contare su attrezzature di tipo professionale – ha osservato Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione. Una nuova dimostrazione di come la Cooperazione Trentina contribuisca in maniera determinante a garantire un futuro a tutto il nostro Trentino e non solo ai centri principali”.

Il coworking di Fai della Paganella sarà gestito da Trentino Social Tank, cooperativa rappresentata dalla presidente Marina Pezzi. Inoltre, per essere adattato alle nuove funzioni, l’ambiente è stato interessato da un robusto intervento, reso possibile dal sostegno economico della Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella presente, all’evento inaugurale, con la presidente Monia Bonenti e il direttore Marco Mariotti. “Quando si parla di comunità la Cassa Rurale c’è sempre – ha spiegato la presidente Bonenti – Questo progetto permette a giovani e meno giovani di rimanere nei propri territori realizzando i propri progetti”.

All’inaugurazione ha partecipato anche Mario Tonina, vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e assessore provinciale alla cooperazione. “L’apertura di questo rinnovato spazio testimonia, letteralmente, la capacità del movimento cooperativo di rigenerarsi nel tempo e di agganciare le dinamiche sociali in atto anche nella nostra comunità – ha spiegato – Oltre a ridare vita ad uno spazio, si offre un nuovo servizio che è beneficio non solo dei residenti ma anche di quei turisti che avessero necessità di un luogo adeguato per i propri impegni professionali durante il loro soggiorno in Trentino. Un servizio che va nella direzione di mantenere vivo il territorio, e che tra le altre cose è amico dell’ambiente, consentendo a chi lo utilizzerà di evitare di spostarsi verso il proprio luogo di lavoro, riducendo quindi il proprio impatto sul nostro ambiente”.

All’evento sono intervenuti, inoltre, Lucia Perlot, vicepresidente Apt Dolomiti Paganella e presidente di Fai Vacanze, Corrado Viola, vicepresidente della Comunità della Paganella, Lorenzo Ossanna, assessore della Regione Trentino Alto Adige e il consigliere provinciale Dennis Paoli. Tra i presenti i sindaci di Andalo, Alberto Perli, e di Molveno, Matteo Sartori.