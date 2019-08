Rossi (patt) * Contributi ristrutturazione: « Risorse decise dalla precedente amministrazione, forte ritardo nelle procedure »

Contributi ristrutturazione: Risorse decise dalla precedente amministrazione e forte ritardo nelle procedure! Sono soldi stanziati da noi ancora nel 2018 e sono stati molto importanti per il rilancio dell’economia, in particolare dell’edilizia.

La concessione dei contributi è in forte ritardo.

Speriamo davvero che entro settembre la Provincia ultimi le operazione di concessione perché il precedente annuncio prometteva che entro maggio sarebbero state ultimate le istruttorie.

Per ora tutto tace per il futuro. Infatti Per il 2020 la giunta non ha annunciato la riproposizione del bando molto atteso dai cittadini trentini.

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni all’orizzonte si profila una preoccupazione: pare che il governo per recuperare soldi e non aumentare l’IVA stia pensando a eliminare alcune detrazioni fra le quali quelle per le ristrutturazioni.

Sarebbe un grave danno per la nostra economia e per i cittadini trentini.

*

Ugo Rossi

Capogruppo Patt in Consiglio provinciale Trento