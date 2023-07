APT ROVERETO – VALLAGARINA – MONTE BALDO (TN) * ASSEMBLEA: PROSSER, « AUMENTI A DUE CIFRE, PER ARRIVI E PRESENZE »

15.35 - sabato 15 luglio 2023

L’assemblea dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo: aumenti a due cifre per arrivi e presenze. Sono numeri lusinghieri quelli presentati dal presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo Giulio Prosser all’assemblea dei soci, venerdì sera presso al Museo Civico di Rovereto. I dati relativi ad arrivi e presenze dell’anno 2022 segnano un forte recupero per il settore turistico della Vallagarina, superando i livelli pre pandemia.

Il confronto con il 2021 presenta nel complesso delle strutture valori in crescita del +50% per gli arrivi e del 32% per le presenze. Il solo settore alberghiero registra un aumento negli arrivi del 60% e nelle presenze del 50%; anche nell’extralberghiero si osservano valori positivi, con l’aumento del 35% negli arrivi e del 16% nelle presenze. Per la città di Rovereto si riscontra un + 23% nelle presenze e un + 42% negli arrivi, così come per l’Altopiano di Brentonico dove l’aumento sulle presenze supera il 62% e quello degli arrivi sfiora il + 85%.

Un dato di sicuro interesse è quello relativo all’aumento della permanenza media che passa dalle 2,5 notti del 2019 alle 3,2 notti del 2022 per persona, con punte del 5,3, aumento che si converte necessariamente in maggiori ricadute sul territorio. Il bacino di turisti e visitatori dell’ambito si riconferma essere per lo più italiano, come in periodo pre covid. La clientela straniera passa dal 24 % del 2019, al 21 % del 2021, al 26% del 2022 con Germania e Romania ai primi posti, seguiti da Polonia e Austria.

La maggior parte degli ospiti italiani si riconferma provenire dalle regioni del Nord confinanti come Lombardia e Veneto e dallo stesso Trentino, segnalando la rilevanza del mercato di prossimità, da Emilia- Romagna e Lazio. Il presidente Prosser nella sua relazione ha evidenziato che il valore della produzione per l’anno 2022 abbia superato i 2 milioni 200 mila euro, vedendo un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Questo importante aumento – ha reso noto all’assemblea – è dovuto alle operazioni commerciali messe in campo da Apt che vede un aumento consistente dei ricavi privati, pari al 65% del totale del valore della produzione, derivati da compartecipazioni su progetti di sviluppo prodotto, di co-marketing e ticketing per eventi turistici, di promozione congiunta del territorio e dei ricavi dell’agenzia viaggi interna che si occupa della commercializzazione di pacchetti, di strutture ricettive ed esperienze organizzate e promosse sul territorio di competenza.

L’investimento in sole azioni di marketing, comunicazione e sviluppo prodotto, ha superato 1 milione e 170 mila euro, con un’incidenza del 68% rispetto al totale delle risorse. Prosser ha sottolineato quanto sia stato fatto in termini di ottimizzazione dei costi fissi e di struttura nel corso degli ultimi sei anni, per portare a massimizzare le risorse da investire in progetti e promozione del territorio.

Positivi i dati relativi alla Trentino Guest Card, servizio sempre più apprezzato dagli ospiti, con un totale di 13.881 ospiti abilitati in crescita del 101% rispetto all’anno precedente, per un totale di 16.680 servizi fruiti, +63% rispetto al 2021. Tra le attrazioni più visitate sul territorio lagarino MART, Castel Beseno, Museo Storico Italiano della Guerra, Campana dei Caduti, Casa Depero, Castello di Avio, Museo della Città.

Il sito visitrovereto.it, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, ha registrato un aumento delle metriche principali rispetto agli anni precedenti. Il numero di utenti unici che hanno visitato il sito nel 2022 supera i 469 mila ed è aumentato del 12% rispetto al 2021. Nel 2022 le visualizzazioni di pagina si sono attestate a quasi un milione e 132 mila

I social media di Visitrovereto hanno registrato notevoli incrementi in termini di engagement: Facebook ha registrato un +13 % di follower rispetto all’anno precedenti e Instagram ha visto un incremento del seguito del 32%. Infine – ha ricordato Prosser – “l’attività della nostra agenzia viaggi ha gestito oltre 1.300 pratiche tra pacchetti, booking strutture ricettive in occasioni di grandi eventi, come il Palio della Quercia e altri, ed esperienze corrispondenti a più di 7.000 ospiti, per un totale fatturato generato di oltre 511 mila euro”.