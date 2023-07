BIODISTRETTO VALLE DEI LAGHI (TN) * “FESTIVAL CONFLUENZE 2023“: « TURISMO SOSTENIBILE, TRA ESCURSIONI – KAYAK – ARRAMPICATA (1-6/8) »

11.40 - sabato 15 luglio 2023

Torna il Confluenze Festival e per la terza edizione di questo 2023 lo fa con un programma davvero ricco con eventi per tutti i gusti che coloreranno la Valle dei Laghi dall’1 al 6 agosto. Una settimana di appuntamenti legati al turismo sostenibile, accessibile, responsabile e consapevole. Una serie di aggettivi ai quali le variegate iniziative e gli ospiti speciali proveranno a declinare sulla base delle loro esperienze. Il tutto nell’ottica della valorizzazione di un territorio, quello della Valle dei Laghi, forse meno conosciuto di altri più blasonati nella nostra provincia ma che sa offrire una panoramica di proposte e servizi di qualità dai produttori vitivinicoli, alle varie aziende agricole, ai prodotti enogastronomici senza dimenticare una natura che spazia dal lago alla montagna, tra escursioni, kayak, arrampicata, bicicletta e chi più ne ha più ne metta.

Il Biodistretto della Valle dei Laghi è il promotore di questo festival, con i soci che diventano parte attiva in questo grande evento e grazie al lavoro della direttrice artistica Cinzia Zandonai. Si dice che sia quando il turista smette di divorare chilometri, paesaggi e borghi che il ritmo può rallentare e si ha tempo, modo e spazio di gustare davvero tutte le esperienze che un territorio, fatto anche della comunità che lo abita e lo vive, può donare. In questo inizio di agosto in Valle dei Laghi ci saranno trekking con incontri con autori, spettacoli teatrali itineranti, momenti musicali e scoperta di alcune delle peculiarità della Valle dei Laghi.

Non mancheranno le attività per i bambini alla Fattoria Maso Canova e alcuni workshop pratici in cui i partecipanti potranno mettersi alla prova sapientemente guidati da esperti di vari ambiti. I trekking porteranno a scoprire alcuni angoli del territorio guidati dagli Accompagnatori di Media Montagna di Albatros srl. Le cantine del territorio apriranno le porte ad alcuni eventi in programma, occasioni in cui mettere in mostra le proprie produzioni di alta qualità tra vini, grappe, vino santo, formaggi, pane, olio, miele, ecc.

Gli ospiti speciali saranno davvero tanti e sarà un’opportunità preziosa quella di poterli incontrare e ascoltarli presentare i loro libri, i loro viaggi e le loro storie: David Le Breton, Federico Pace, Lorenzo Marcolla, Pietro Scidurlo, Sara Bonfanti e Francesco Ciaghi.

Il programma completo è presente sul sito www.biodistrettovallelaghi.it/confluenze. Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione scrivendo a festivalconfluenze@gmail.com o chiamando il 349 336 5446.