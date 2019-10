FEDERCOOP * CREDITO LOCALE: « INNOVA SRL EMETTE IL SUO PRIMO MINIBOND, MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE è ADVISOR E ARRANGER DELL’OPERAZIONE »

INNOVA srl emette il suo primo minibond, con scadenza 2023. Mediocredito Trentino Alto Adige è advisor e arranger dell’operazione.

La società INNOVA srl, che ha sede a Storo ed opera nel settore dei sistemi avanzati per il confort climatico, ha emesso il suo primo minibond di 1 milione di Euro, con durata 4 anni.

Advisor e arranger dell’operazione è Mediocredito Trentino Alto Adige.

Il minibond andrà a finanziare l’attività dell’azienda nell’ambito della ricerca ed innovazione, con l’obiettivo di offrire delle soluzioni tecnologiche che sappiano conciliare design, qualità e basso impatto ambientale. Il team di lavoro è formato da giovani ingegneri – guidati dall’imprenditore Oreste Bottaro ideatore di diversi innovazioni brevettate – che con competenza ed entusiasmo sono impegnati nella ricerca di nuove tecnologie per i sistemi di trattamento dell’aria.

INNOVA srl è in continua espansione: nel 2016 è stata trasferita la sede dal vecchio stabilimento di Pieve di Bono, non più adatto a sostenere i piani di crescita aziendali, al nuovo insediamento di Storo (25.000 mq, di cui 10.000 mq coperti), con all’interno l’avveniristico Padiglione della Ricerca e Sviluppo (1.000 mq) in cui vengono concepite e sviluppate le novità che verranno portate successivamente al mercato. Nel 2017 sono iniziate le collaborazioni oltreoceano (Nord America, Sud America e Australia), a conferma della vocazione internazionale dei prodotti offerti dalla società.

“La ricerca ci permette di avere una visione più completa e rotonda sul futuro delle gamme di prodotto proposte dall’azienda. Il futuro dell’impiantistica vedrà sempre più correlate le specialità del riscaldamento, condizionamento e trattamento dell’aria.” precisa l’imprenditore Oreste Bottaro, Amministratore Unico di INNOVA srl. “Il continuo investimento in ricerca ed innovazione è stato la principale chiave del nostro successo. Per sostenere finanziariamente questo processo abbiamo deciso di emettere, con il supporto di Mediocredito TAA, un minibond con durata 4 anni”.

“Da sempre seguiamo con grande attenzione le realtà imprenditoriali capaci di creare opportunità di sviluppo economico e occupazionale per il nostro territorio – afferma il Direttore generale di Mediocredito TAA Diego Pelizzari”. “Questa è una società particolarmente dinamica che ha saputo crescere negli ultimi anni in maniera importante, coniugando idee innovative e capacità di visione. Proprio per una realtà così dinamica come INNOVA srl, credo sia strategica la scelta di aprirsi al mercato dei capitali utilizzando uno strumento innovativo come il minibond, utile a sostenere nel medio periodo gli obiettivi di sviluppo e il processo di internazionalizzazione intrapreso dall’azienda.”

L’emissione – la terza nell’arco di pochi mesi – rientra nell’ambito dell’accordo tra Associazioni di categoria, Provincia Autonoma di Trento, Banche e Confidi “Protocollo d’Intesa per favorire l’accesso al credito delle piccole imprese trentine”, per il quale Mediocredito Trentino Alto Adige ha destinato un plafond di 10 milioni di euro per le emissioni di minibond, sgravando le imprese dai relativi costi legali e organizzativi. Altre operazioni dirette a sostenere gli investimenti di aziende trentine, sono già vicine al closing.

Mediocredito Trentino Alto Adige nel ruolo di advisor e arranger, ha offerto alla società INNOVA srl la consulenza finanziaria, ha affiancato la società nella redazione dei business plan, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che ha sottoscritto interamente. (F.B.)