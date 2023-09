ACLI TRENTINE * RIFORMA SPORT: MARIOTTO, « INAUGURATO IL NOSTRO “SPORT POINT”, PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE »

15.04 - giovedì 7 settembre 2023

La Riforma dello Sport, emanata con decreto legislativo nel 2021 e successivi correttivi, ha introdotto cambiamenti, nuove sfide e opportunità per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Alle ACLI trentine è attivo Sport Point, un nuovo servizio per dare risposte al mondo dello sport trentino.

Il servizio targato ACLI trentine dà assistenza negli ambiti fiscale, contabile e previdenziale, e un supporto nella gestione dei rapporti di lavoro sportivo e negli adempimenti legati allo Statuto e al nuovo Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.

Michele Mariotto, direttore di CAF ACLI del Trentino: «La riforma dello sport è entrata in vigore lo scorso 1° luglio, introducendo novità anche molto significative, come la nuova disciplina sul rapporto di lavoro sportivo. Si tratta di una riforma che, rispetto al passato, dà più dignità ai lavoratori sportivi, grazie a un sistema di garanzie e tutele maggiori. D’altra parte gli adeguamenti formali e i nuovi adempimenti non devono e non possono spaventare il mondo delle associazioni sportive dilettantistiche, che devono poter continuare a fare il proprio lavoro con serenità, visto il contributo che danno alla società in termini di benessere psico-fisico e di inclusività. Il ruolo dei nostri esperti entra in gioco proprio qui, nello sgravare dalle complicazioni della burocrazia e dei tecnicismi chi si deve occupare di sport».

Luca Oliver, Presidente ACLI trentine: «Le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un patrimonio di enorme valore per la nostra terra. Grazie all’impegno di tantissimi volontari, accompagnatori, allenatori e dirigenti seri e preparati, sono decine di migliaia i giovani che hanno accesso alla pratica sportiva, sviluppando i propri talenti e costruendo quelle amicizie che ti accompagnano anche nell’età adulta. Le ACLI trentine vogliono essere al fianco di queste realtà, anche di quelle più piccole, così da alleggerire le fatiche della burocrazia e consentire loro di dedicare le energie alla cura delle ragazze e dei ragazzi».

Informazioni di servizio

L’iniziativa Sport Point si inserisce all’interno di un progetto nazionale che prevede l’apertura di sportelli fisici sul territorio, ai quali gli enti sportivi dilettantistici e i soggetti che a vario titolo lavorano nel mondo sportivo possono rivolgersi per consulenze specializzate. Per accedere al servizio Sport Point delle ACLI trentine chiamare il numero 0461 274986 o scrivere una mail a serviziamministrativi@aclitrentine.it.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acliservizi.it/landing/sport-point-acli-trentine/

Le sedi dei Servizi ACLI sono presenti in tutto il Trentino: www.aclitrentine.it/sedi/