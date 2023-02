ON. URZÌ (FDI) * DDL CALDEROLI: * BENE FUGATTI CHE SI INTERESSA DI COMPETENZE DELL’AUTONOMIA RIDIMENSIONATE, POTRÀ DARE OTTIMO SUPPORTO »

12.56 - sabato 4 febbraio 2023

Bene Fugatti che si interessa di competenze dell’autonomia ridimensionate – Urzì (FdI): ci potrà dare ottimo supporto, noi al lavoro già da ottobre sul fascicolo

Il tema delle competenze provinciali trentine ridimensionate a seguito della pasticciata riforma costituzionale imposta a colpi di maggioranza dalla Sinistra nel 2001 è già sul tavolo delle forze di governo nazionali dall’inizio della legislatura.

Lo è perlomeno anche da ormai tre mesi su quello di Fratelli d’Italia che sta creando con attenzione e profonda attenzione verso il territorio tutte le opportune relazioni per affrontare la materia in visione organica fra Trento e Bolzano essendo questo un tema necessariamente condiviso.

Spiace che gli incontri del presidente Fugatti con Fratelli d’Italia del Trentino non siano stati (nonostante la sua funzione di presidente a capo di una coalizione) frequenti, per non dire inesistenti e sempre rinviati se non in una circostanza di pura formalità, perché se non avessimo avuto occasione lo avremmo informato dettagliatamente sul fatto che sul tema delle competenze dell’autonomia Fratelli d’Italia è già al lavoro da parecchi mesi.

Cambieremo il metodo di lavoro dalla prossima legislatura provinciale quando la coalizione sarà resa il motore propulsivo di una azione coordinata fra Trento e Roma (e quante volte abbiano ricordato che l’autonomia la sua rappresenta se necessario la si difende a Roma e la si amministra a Trento) per evitare dispersione di energie utili.

Ma questo sarà dalla prossima legislatura. Il tema è (su volontà di Fratelli d’Italia) anche entrato ufficialmente nel programma di governo attraverso le dichiarazioni della presidente Meloni prima alla Camera sulla esplicita richiesta venuta da Bolzano e poi al Senato (in relazione anche alla situazione trentina) su esplicita precisazione richiamata come prioritaria proprio da Fratelli d’Italia.

Insomma il fascicolo è già aperto e se ne sta già lavorando in fase preparatoria in vista delle scadenze importanti che si susseguiranno sia a livello di commissioni paritetiche che di Commissione affari costituzionali in cui peraltro il sottoscritto svolge il ruolo di capogruppo della delegazione di FdI ed è l’unico deputato del territorio regionale.

Fa quindi piacere che anche il presidente Fugatti ora abbia preso in mano il fascicolo. Siamo certi che il suo supporto alla nostra azione sarà importante e apprezzato.

Deputato Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI Trentino

Capogruppo FdI in Commissione Affari costituzionali