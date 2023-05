ON. DE BERTOLDI (FDI) * DL FINTECH: « STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE, NETTO CAMBIO DI PASSO PER IL GOVERNO MELONI »

19.31 - lunedì 8 maggio 2023

DL FINTECH. DE BERTOLDI (FDI): NETTO CAMBIO DI PASSO PER IL GOVERNO MELONI.

“Il decreto Fintech conferma, una volta di più, il netto cambio di passo del governo Meloni rispetto alle precedenti maggioranze politiche. L’Italia è oggi leader nei principali indicatori economici, come si è visto con la crescita del Pil del primo trimestre, ma anche sugli strumenti finanziari questo governo non solo ha voluto recepire tempestivamente il regolamento europeo, ma è andato addirittura oltre le previsioni Ue, che si limitano ai mercati regolamentati, ponendo così l’Italia davvero all’avanguardia nei mercati internazionali, a tutto vantaggio delle nostre imprese e del nostro tessuto imprenditoriale basato sulla Pmi.

L’aver previsto infatti la possibilità di utilizzare in modo esteso la tecnologia a registro distribuito, l’aver allargato la digitalizzazione dei mercati finanziari anche ad imprese e strumenti non regolamentati ed operanti nei mercati borsistici, rappresenta un’opportunità importantissima per le nostre Pmi, che godranno ora di un più facile accesso al mercato dei capitali, di minori costi operativi e di intermediazione, e di una velocità operativa assolutamente più competitiva. Sottolineo infatti che aver dato la possibilità, con questo decreto, ai titoli di debito di poter circolare in forma digitale significa avvicinare le nostre Srl ai mercati dei capitali, dalle quali erano ora escluse. Insomma se con i governi delle sinistre l’Italia inseguiva, spesso con grande distanza gli altri paesi europei, oggi con il governo Meloni poniamo il nostro paese e le nostre imprese davanti ai competitor internazionali”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi della commissione finanze di Fratelli d’Italia, nel suo intervento in Aula sul decreto Fintech.